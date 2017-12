Amberg/Kemnath/Weiden. Ob der CSU-Berg nur eine Regierungsmaus gebar oder einen neuen Parteiriesen muss sich noch herausstellen - frühestens beim CSU-Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg, spätestens bei der Landtagswahl im Herbst 2018.

Herrmanns klare Entscheidung

Fürackers Zukunft

Zufriedene JU

Grötsch: "Söder muss an Persönlichkeit arbeiten"

Vorerst jedenfalls ist die Erleichterung groß in den Reihen der Christsozialen: "Nach Seehofers Rede gab es Standing Ovations in der Fraktion", erzählt. "Ich habe so eine große, ja, Freude, hier noch nie gesehen."Die Lösung mit Markus Söder als Ministerpräsident ab März 2018 und Horst Seehofer als Parteichef mit bundespolitischer Erfahrung in Berlin sei für alle Seiten optimal. "Er wurde von vielen gebeten, es noch einmal zu machen", bekräftigt Schwartz, dass der Parteichef nicht nur sich selbst im Amt halten, sondern "Brücken bauen und dafür sorgen will, dass alle an Bord sind".Ruhe an Bord aber schien die vergangenen Tage nicht immer einfach zu sein: Ein Ministerpräsident, der eine Art Ältestenrat einberief, um den Übergang zu gestalten; Treffen mit allen Parteigliederungen; Zirkel mit Seehofer-Fans und -gegner. "Heute haben alle freimütig angesprochen, was in den Medien kolportiert wurde", erzählt Schwartz weiter. Innenminister Joachim Herrmann habe eingeräumt: "Ich bin zur klaren Entscheidung gekommen, ich möchte nicht antreten, sondern will, dass Markus Söder kandidiert." Und auch Ilse Aigner habe ihr Hauptziel – Seehofer bleibt Vorsitzender - erreicht.Einen Mann muss der Aufstieg seines Chefs besonders freuen: Staatssekretär Albert Füracker hat in dieser Personalie aus seinem Herzen noch nie eine Mördergrube gemacht – und erst Recht nicht nach dem Debakel: "Die CSU Oberpfalz hat seit der Wahl für einen geordneten Übergang plädiert", erinnert der Bezirksvorsitzende. "Das ist jetzt erreicht – eine sehr gute Lösung, die im Einvernehmen erzielt wurde." Jetzt versuche man in dieser Formation aus dem Keller rauszukommen.Wie geht's mit Söders engem Mitstreiter im Finanz- und Heimatministerium weiter? Schon beim Bezirksparteitag im Juli hatte Seehofer den pragmatischen Landwirt aus Neumarkt damit aufgezogen, er solle nicht zu lange damit kokettieren, sich für kein Ministeramt zu interessieren. Damit lässt sich ein Oberpfälzer nicht aus der Reserve locken: "Die Frage habe ich mir wirklich noch nicht gestellt", sagt er bierernst. Er wolle nach Kräften helfen, den geordneten Übergang hinzukommen. "Wenn dann das Kabinett aufgestellt wird, lass' ich mich überraschen."Wenig überrascht wäre Parteifreund Schwartz, wenn der Bezirkschef dann selbst in einem Ministersessel säße: "Bisher war es immer so, dass die Bezirksvorsitzenden im Kabinett vertreten sind", sagt der Amberger Jurist. "Emilia Müller war als Vorsitzende auch Ministerin." Schwartz hatte am Montag in der Gaststätte des Landtags Gelegenheit, den künftigen bayerischen Regierungschef zu sprechen: "Ein erleichterter Markus Söder hat sich zu uns gesetzt und Weißwürste bestellt." Ein ausgezuzelter Selbstläufer sei das Ergebnis nicht gewesen.Wichtig für die Partei: Auch die Junge Union ist wieder zufrieden: "Das ist eine gute Lösung mit den beiden stärksten Persönlichkeiten", freut sich JU-Bezirksvorsitzender Christian Doleschal . "Wir setzen in Bayern auf Zukunft mit Markus Söder und in Berlin auf einen erfahrenen Parteivorsitzenden, der zur Stabilität beitragen kann." Der Kemnather gehe davon aus, dass die Personaldiskussionen damit vorbei seien: "Ist auch höchste Zeit."Doleschal wisse um die Vorbehalte gegen Söder: "Aber er hat in jeder Rolle eine gute Figur, gemacht, ob als Umwelt-, Europa-, oder als Finanz- und Heimatminister - er wird bis zur Wahl die Zweifler überzeugen." Der Gemeinderat von Brand erhofft sich auch einen regionalen Mehrwert: "Ich gehe davon aus, dass wie beim Breitbandausbau und der Regierungsverlagerung der Blick auch eines Ministerpräsidenten Söder nicht an Nordbayern vorbeigeht."Naturgemäß weniger euphorisch beobachtet SPD-Generalsekretär Uli Grötsch den geplanten Stabwechsel. "Es war absehbar, dass es in dieser Konstellation endet", sagt der Weidener Bundestagsabgeordnete. "Ich hoffe, dass die Phase in Bayern ein Ende hat, wo keine Sachpolitik gemacht wird, sondern wo's nur ums Ego geht." Was erwartet der Sozialdemokrat vom mutmaßlich neuen Ministerpräsidenten? "Ich nehme Söder als arrogant, jähzornig und aufbrausend wahr und hoffe, dass er an seiner Persönlichkeit arbeitet, weil ein Ministerpräsident auch ein einigender Typ sein muss."Sollte Seehofer wie geplant nach Berlin wechseln, erwarte Grötsch ein "tägliches Spektakulum zwischen Berlin und München". Sollte die Union ernsthaft mit der SPD über eine Große Koalition reden wollen, müssten "Leute wie Söder ihre Position bei der Integration nachhaltig ändern". Eine CSU, in der sich ein neuer Ministerpräsident positionieren und eine SPD, die ein Pro- und Kontra-Groko-Lager einigen muss - ist da eine Zerreißprobe nicht vorprogrammiert? "Das ,macht deutlich, wie schwer bis unmöglich eine solche Koalition wird", warnt Grötsch.