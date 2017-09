Ja doch. Nach zögerlichem Start kommt noch so etwas wie Stimmung auf. Der Postkeller-Saal füllt sich. Und Albert Rupprecht, der lange auf sich warten lässt, darf sich über den warmen Beifall freuen, den er an diesem Wahlabend so sehr braucht. Denn an der Wahlurne haben ihm viele Wähler die kalte Schulter gezeigt.

Klar: Rupprecht holt sich wieder das Direktmandat und bleibt damit im Bundestag vertreten. Doch er verliert satt an Prozentpunkten und das hebt den Durst. "Ist noch Bier da?", ist seine erste Frage im Postkeller. Der Strahlemann scheint gestresst. Das Ergebnis, das so sehr von den guten Prognosen abweicht, zeigt offenbar Wirkung."Wir müssen uns Gedanken machen", gesteht er. Und: "Wir konnten uns der Gesamtstimmung nicht entziehen. Bei den Themen Flüchtlinge und Rente fühlten sich die Menschen nicht verstanden. Es war ein intensiver Wahlkampf. An euch ist es nicht gelegen", ermuntert er die Wahlkampfhelfer. "Ich glaube, wir sind den richtigen Weg gegangen. Aber wir alleine konnten die Stimmung nicht drehen", versucht Rupprecht eine erste Erklärung. Er sieht Defizite bei der CDU und der Kanzlerin.Für die CSU müsse wieder gelten, dass keine andere Partei näher am Menschen ist, betont Rupprecht. "Heute sind wir nicht superglücklich, sondern nachdenklich, und das ist angemessen." Die Union habe den Auftrag, die Regierung zu bilden. "Die SPD will sich vom Acker machen. Ich glaube, dass das falsch ist."Auch Georg Stahl, der langjährige Landtagsabgeordnete, wird in seiner Stellungsnahme an diesem Abend deutlich: Er habe das Desaster, den Run der Wähler hin zur AfD, kommen sehen. Die demokratischen Parteien hätten die Ängste der Bürger in der Flüchtlingsproblematik sowie in der sozialen Absicherung nicht ernst genommen. Der besondere Makel: "Merkel war viel zu unverbindlich."Galgenhumor entwickelt Landrat Andreas Meier bereits vor Rupprechts "Einzug" "Das ist wie auf der Titanic. Die Musik spielt schon." Wahlkämpfer und Weidener CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch geht ebenfalls auf Ursachenforschung. Die bestimmenden Themen bei den Bürgern seien Asylpolitik und die Zukunftsangst der Menschen gewesen. "Darauf hatten wir keine ausreichende Antwort. Da war zu wenig im Bayernplan."Ähnlich äußert sich Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher: "Wir haben keine klare Linie in der Flüchtlingspolitik, haben nichts gegen die Angst vor Altersarmut und Krankheit. Wir können es bis zur Landtagswahl nur besser machen." Landtagskandidat Stephan Oetzinger betont, dass die CSU wieder stärker beachten müsse, "was die Bürger wirklich bewegt". Aufgabe in der Bundespolitik sei es nun, die AfD zu stellen. "Für sie reicht es nicht mehr, nur Phrasen zu dreschen. Sie muss liefern."Das starke Abschneiden der AfD kostet Reiner Meier aus Tirschenreuth wahrscheinlich das Bundestagsmandat. "Das Ergebnis ist eine herbe Enttäuschung. Ich beneide meine Kollegen nicht. Sie müssen die AfD demaskieren. Alle gegen die AfD. Das wird passieren, und das muss passieren", so Meier.