Auf diese Werbung für Weiden hätte der Oberbürgermeister gerne verzichtet. Diesen Mittwochabend sendet das Bayerische Fernsehen "Jetzt red i" aus der Max-Reger-Halle - eine Art Ursachenforschung zur "Protestwahl". Kurt Seggewiß hat sich im Vorfeld beim BR beschwert - und will dies vor laufenden Kameras auch gerne wiederholen. Insbesondere missfällt ihm, dass AfD-Landesvorsitzender Petr Bystron als einer von drei Politikern mitdiskutieren darf: "Dass man so einen aufs Podium holt und ihm eine derartige Plattform gibt, verstehe ich nicht." Der Kreisverband "Die Linke" kündigt unterdessen eine Demonstration an.

Seggewiß will sich in Live-Sendung einschalten

Seggewiß verweist darauf, dasswerde, weil er laut Gericht "Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen" aufzeige. Auf Wikipedia heißt es, nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lege der AfD-Mann "eine ausgeprägte Nähe zur rechtsextremen Identitären Bewegung" an den Tag. Der 44-jährige gebürtige Tscheche gehörte bis 2013 der FDP an. Seit 2015 ist er Landeschef der Alternative für Deutschland. Bei der Bundestagswahl im September ergatterte er ein Mandat. Auf dem "Jetzt red i"-Podium trifft er auf die Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht (CSU) und Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen).Gegenüber der BR-Redaktion habe er sich nicht nur wegen Bystrons Einladung "sehr verwundert" gezeigt, berichtet Seggewiß. Auch die Ortswahl stößt ihm sauer auf: "Warum gerade Weiden?" Antwort BR: Hier habe die AfD ein überdurchschnittliches Ergebnis eingefahren. Der Rathauschef: "Es waren 13,5 Prozent gegenüber bundesweit 12,6 Prozent. Andere Städte hatten mehr: Schwandorf, Passau, Ingolstadt, Nürnberg-Süd ..." Zudem erinnere die Redaktion an die hohe Arbeitslosenquote. Seggewiß: "Aber was hat die mit dem Wahlergebnis zu tun?"OB Seggewiß wird die TV-Diskussion von 20.15 bis 21 Uhr vor Ort im "Fernsehstudio Max-Reger-Halle" mitverfolgen. "Ich bin da. Und ich werde mich möglichst gleich am Anfang auch zu Wort melden." Dass es sich um eine Live-Sendung handelt, dürfte ihm gelegen kommen. Beim letzten "Jetzt red i"-Auftritt in Weiden vor zwei Jahren habe er sich erst in dem Teil der Sendung äußern können, der aufgezeichnet wurde, erzählt er. "Das haben sie dann alles rausgeschnitten."In einer Pressemitteilung kritisiert auch der Kreisverband "Die Linke", dass "dem AfD-Funktionär Bystron die Gelegenheit gegeben wird, seine menschenfeindlichen Thesen einem großen Publikum zu präsentieren". Kreisvorsitzender Ali Zant kündigt für Mittwochabend eine Demonstration im Bereich der Max-Reger-Halle an. Zudem würden "Linke"-Mitglieder versuchen, sich in der Sendung "konstruktiv" zu Wort zu melden. Den AfD-Vertreter wollen sie unter anderem fragen, ob "die AfD noch ein anderes Thema außer der Asylfrage" habe. Zant: "Die AfD ist "im Kern eine rassistische und antisoziale Partei, die in unseren Augen eine Gefahr für die Demokratie darstellt."