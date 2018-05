Geräte von der alten Turnhalle nach Rothenstadt-Süd

Die SPD hat gesucht. Nun glaubt sie, den Standort für die Spielgeräte gefunden zu haben, die beim Abbruch der verkauften "alten Turnhalle" in Rothenstadt abgebaut und eingelagert wurden. Derzeit gebe es nur einen einzigen Spielplatz und zwar im Norden dieses Stadtteils im Bereich "Steinige Äcker" und dieser sei sehr stark frequentiert, stellt Fraktionschef Roland Richter fest.Er blickt deshalb in einem Antrag zur Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 7. Juni auch in den Süden des Stadtteils, in dem er selbst lebt. Gerade dort seien inzwischen viele Kinder beheimatet. Deshalb wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, im Bereich des "Maibaumplatzes/Am Schafbühl" einen Spielplatz einzurichten und die alten abgebauten Geräte zu nutzen. Die Verwaltung solle deshalb diesen Standort auf Machbarkeit prüfen und gegebenenfalls die Errichtung des Spielplatzes und Montage der Geräte veranlassen.In der nächsten Sitzung des Schulbeirates wird die SPD-Fraktion eine Diskussion um die Gastschulbeiträge führen. Richter beantragt schon im Vorfeld, dass die Verwaltung die Daten erhebt, um zu berichten, wie viele Schüler ab Herbst weiterführende Schulen in Weiden besuchen und wie viele davon nicht in Weiden wohnen. "Außerdem bitten wir zu berichten, wie hoch die Einnahmen der Gastschulbeiträge aus den abgebenden Gemeinden ausfallen werden", schreibt Richter in seinem Antrag.Bereits bei der Beschlussfassung zum Antrag "digitales Klassenzimmer" in der Stadtratssitzung vom 26. März hat die SPD-Fraktion angeregt, die derzeit von den Schulen zu erstellenden Medienkonzepte zu erfassen. Dadurch würden die Bedarfe der Schulen im Bereich Digitalisierung dem Sachaufwandsträger frühzeitig bekannt. Auch wäre es möglich, dann die Gesamtkosten zu ermitteln. Richter will einen aktuellen Bericht über die vorliegenden Medienkonzepte. Zugleich soll die Verwaltung Kontakt zu den Schulen aufnehmen, die noch kein Medienkonzept vorgelegt haben, um den Arbeitsstand in Erfahrung zu bringen.