Dass der Stadtrat zum Haushalt in Klausur geht, ist nichts Neues. Dass er aber bei einer solchen zweitägigen Veranstaltung, aufgeteilt in fünf Themenblöcke, über die Zukunft der Stadt diskutiert, "das gab's noch nie", wie Bürgermeister Lothar Höher feststellte. Und alles in sehr freundschaftlicher Atmosphäre. Zusammen mit OB Kurt Seggewiß und den Fraktionsspitzen berichtete er am Mittwochabend bei einem Pressegespräch im Neuen Rathaus über die Ergebnisse des Treffens.

Ganz spannend: Zum Gewerbegebiet West IV teilte SPD-Fraktionschef Roland Richter mit, dass der Grunderwerb vor dem Abschluss steht. Und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis, der nur knapp über den 65 Euro pro Quadratmeter westlich der Neustädter Straße liegt. Erster Spatenstich, Baubeginn und auch Startschuss für die Vermarktung sind noch für 2018 vorgesehen.