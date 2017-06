"Das Absinken des Rentenniveaus auf 43 Prozent muss zurückgenommen werden." Das fordert DGB-Kreisvorsitzender Josef Bock. Mit den Durchschnittsrenten in der Oberpfalz ist auch nach Meinung des Stadtverbandsvorsitzenden Helmut Fiedler ein Leben in Würde nicht möglich.

Zorn und Resignation

Nur "Alimente des Staates"

(rdo) Trotz sommerlicher Temperaturen begrüßte Bock zur Podiumsdiskussion über Rente und Altersarmut viele Gäste in der "Almhütte". Moderator Fiedler gab zu bedenken, dass die Durchschnittsrente in der Oberpfalz in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Männern bei rund 900 Euro und bei Frauen mit 548 Euro noch niedriger liege. Katja Ertl, DGB-Jugendsekretärin der Oberpfalz, erkannte eine Resignation der Jugend und kein Desinteresse. Es fehle das Verständnis für schwierige Themen wie Riester- und Rürup-Rente. Die Jugend wäre bereit, höhere Beiträge zu zahlen, wenn am Ende mehr heraus käme. Aber 25 Prozent der unter 35-Jährigen seien in Teilzeit, Minijobs und Leiharbeit beschäftigt, die keine Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge bieten. Fiedler wies auf 2,3 Millionen atypisch Beschäftigte (die sind 42,6 Prozent) in Bayern hin, die im Niedriglohnsektor und Leiharbeit arbeiten.Krones-Betriebsrat Tom Hiltl aus Neutraubling bemerkt Zorn und stille Resignation bei den Beschäftigten. Das Thema Rente besitze Stammtischhoheit. Die Angestellten hinterfragen machtlos, wie es sein könne, nach 45 Jahren im Schichtbetrieb keine ausreichende Versorgung für das Alter zu erhalten. "Der Mensch ist Urheber allen Handelns", sagte Richard Wittmann, katholischer Betriebsseelsorger. Die sprudelnden Gewinne und Steuereinnahmen müssten den Menschen zukommen, einschließlich für die Altersabsicherung. CSA-Kreisvorsitzende und Personalratsvorsitzende Dagmar Nachtigall sieht den Mittelstand wegbrechen. Nur wenige Angestellte erreichten 45 Beitragsjahre. Der Stadt Weiden bereite der steigende Sozialhaushalt große Probleme. Die Entnahmen aus den Rentenkassen müssten ersetzt werden, um das Rentenniveau anzuheben.Von der Rente mit 67 hält der neue bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch gar nichts. Der Bundestagsabgeordnete möchte das Renteneintrittsalter vom Lebensalter entkoppeln. Er kündigte ein Rentenkonzept zur Bundestagswahl an. Rente habe mit Würde zu tun. Für Änderungen in der Rentenpolitik sei ein breites Bündnis gefordert. Grötsch rief dazu auf, den nötigen Druck aufzubauen.Als häufig nicht nachvollziehbar bezeichnete DGB-Regionssekretär Peter Hofmann die "Flexi-Rente", bei der Schwerbehinderte zwischen dem 63. und 67. Lebensjahr mehr hinzuverdienen dürfen, sofern sie das Modell der Teilrente gewählt haben. "Wo bleibt die Gerechtigkeit?", fragte eine Zuhörerin, wenn Beamte 70 Prozent ihrer letzten Bezüge erhielten. "Beamte bekommen keinen Stundenlohn, sondern Alimente des Staates und besitzen kein Streikrecht", so Heinrich Rewitzer von der Polizeigewerkschaft. Das Gegeneinander-Ausspielen sei "schlechter Stil".