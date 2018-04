"Wenn die Fußgängerzone das pulsierende Herz der Stadt ist, dann muss das neue Naabwiesenareal die Lunge der Stadt werden, die ganz Weiden mit Frischluft versorgt." Mit diesem Appell wendet sich die Bürgerliste gegen die im Stadtrat am Montag geplante Überbauung des Großparkplatzes. Bei einem Pressegespräch am Donnerstag präsentierten Fraktionssprecher Christian Deglmann mit Reinhard Meier und Stefan Rank die Idee vom "Kultur-Park".

Die Bürgerliste wolle mehrheitlich keine so massive Bebauung wie dies die Stadtplanung vorsehe. Die Stadt müsse erst einmal das neue Einkaufszentrum NOC verkraften und integrieren. Die Planungen sehen vor, dass das die Parkplätze mit einer Fläche bebaut wird, die mehr als doppelt so groß wird wie das NOC.Ihr Vorschlag ist es vielmehr, diesen Platz großzügig zu einem markanten Aushängeschild der Stadt zu entwickeln. "Dass dazu die Autos auf dem Naabwiesenparkplatz in einer Tiefgarage verschwinden müssen, ist klar." Dieses Wahrzeichen könne aus der Kunst- oder Kulturszene beziehungsweise aus der wirtschaftlichen Historie der Stadt abgeleitet werden. "Dieser Platz als Stadtplatz wäre dazu geeignet, regionalen Veranstaltern sowie städtischen Künstlern entsprechende Freiräume, Wertschätzungen und Möglichkeiten zu geben.Weiden habe nicht nur eine bedeutende Eisenbahn-, Glas- und Porzellantradition, sondern auch eine Reihe von bedeutenden Künstlern und Musikern hervorgebracht. Deglmann: "Warum kann man diese Schätze nicht heben und damit Zeichen setzen. Unser Fazit ist, dass eine derart massive Bebauung ein falsches Zeichen ist. In vielen Städten wäre man froh, wenn man ähnlich große, zentrale Flächen hätte, um diese - ohne Bebauung - ins Stadtbild integrieren zu können."