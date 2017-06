Der 79-jährige Tischler war gerührt: "Als mir Kurt Seggewiß mitteilte, dass der Stadtrat mich ehrt, hat er mich zum ersten Mal für mehrere Sekunden sprachlos erlebt." Auch in seiner Dankesrede stockte mehrmals die Stimme. Besonders als er von seiner Familie sprach, bei der er sich genauso bedankte wie bei Freunden und Weggefährten. Er wisse die Ehrung zu schätzen. "Ob ich sie verdient hab', müssen andere beurteilen - ich glaube schon, wenn ich meine Vita jetzt so noch mal höre."Die ist "Wahnsinn", lobte Seggewiß. Mehr als eine Viertelstunde dauerte seine Laudatio, in welcher der OB auf zahlreiche Mitgliedschaften, Ehrenämter, Aktivitäten und Ehrungen einging. Aus Zeitgründen zählte Seggewiß nicht alle Punkte auf. Ein Auszug: Tischler ist seit 1943 beim TB, seit 1961 beim SV, seit 1996 Sportbeirat der Stadt; er ist seit 40 Jahren Sportabzeichen-Prüfer, seit 2013 TB-Ehrenvorsitzender; 24 Jahre war er Präsident des SfL, seit heuer dessen Ehrenpräsident.Und: Tischler hat "eine Duftmarke in Paris hinterlassen", wie Seggewiß sagte. Jahrelang habe der Sportaustausch mit Issy-les-Moulineaux seine Handschrift getragen. "Das hat dazu geführt, dass sich viele Menschen kennengelernt haben." 2004 wurde der Sportbegeisterte zum Ehrenbürger der Partnerstadt ernannt. Auch sportlich sei Tischler eine Marke: 39 Deutsche Sportabzeichen habe er bisher erworben. Neben vielen Stadträten gratulierte auch Landtagsabgeordnete Annette Karl . Für Musik sorgte das Wechsler-Duo.