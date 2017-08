Acht Männer und zwei Frauen bewerben sich bei der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, um das Direktmandat im Wahlkreis 235 Weiden. Aber nicht alle haben ihren Wohnsitz in der Region.

Zwei Einzelkämpfer

Die ersten Plakate stehen

Der Wahlkreis erstreckt sich neben der Max-Reger-Stadt auf die Landkreise Neustadt/WN und Tirschenreuth. Zwei Direktkandidaten kommen laut Kreiswahlleiter Hermann Hubmann nicht aus diesem Gebiet. Die Aspirantin der Bayernpartei (BP), Petra Ringelmann , wohnt in Cham, ist aber eine gebürtige Weidenerin. Sie ist 46 Jahre alt und Mutter eines Sohnes. Seit 2016 ist die Fachinformatikerin stellvertretende Bezirksvorsitzende der BP.Der Hauptwohnsitz des FDP-Anwärters Martin Hofmann ist zwar München, wo er noch bis 2018 das Ehrenamt als Schöffe innehat. Der 34-Jährige ist allerdings ein Oberpfälzer durch und durch. Er ist in Döltsch (Gemeinde Kirchendemenreuth) geboren, hat das Gymnasium in Neustadt absolviert und 20 Jahre hier verbracht. Inzwischen hat der Doktorand im Bereich ländliche Entwicklung auch wieder eine Wohnung in Weiden wo der frisch Verheiratete die Hälfte der Woche verbringt. Für die CSU tritt erneut der bisherige Wahlkreisabgeordnete Albert Rupprecht (49) aus Waldthurn an. Der 49-Jährige sitzt seit 2002 im Parlament und bewirbt sich nun für eine fünfte Wahlperiode. Der Vater zweier Töchter ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der Unionsfraktion und gehört damit dem Fraktionsvorstand an.Die SPD setzt wieder auf den Waidhauser Uli Grötsch , der seit 2013 in Berlin Sitz und Stimme hat. Der 42-Jährige hat ebenfalls zwei Töchter. Er ist Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im 3. Untersuchungsausschuss (NSU II) und im 2. Untersuchungsausschuss (BKA).Gisela Helgath aus Weiden kandidiert für die Grünen. Die Stadträtin ist 57 Jahre, verheiratet und hat drei Kinder. Die gelernte Bekleidungsingenieurin arbeitet selbstständig als Schneiderin in ihrem Atelier. Für die Linken strebt Christian Weidner den Einzug ins Parlament an. Der Vater einer dreijährigen Tochter wohnt in Weiden und ist 48 Jahre alt. Der Kaufmann ist Vorsitzender des Linken-Kreisverbands Weiden.Zum zweiten Mal bewirbt sich Karl Meier für die Freien Wähler um ein Mandat im Bundestag. Der 61-jährige aus Neustadt/WN, Vater zweier erwachsener Kinder, arbeitet als Wirtschaftsingenieur bei der US-Armee in Grafenwöhr. Der Kreisrat ist Vorsitzender der Freien Wähler, Kreisgruppe Landkreis Neustadt und Stadt Weiden, in der Landesvereinigung.Die ÖDP schickt wie schon vor vier Jahren wieder Karlheinz Binner ins Rennen. Der Altenstädter ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Leiter der Fachakademie für Sozialpädagogik in Weiden ist ÖDP-Bezirkschef.Schließlich wollen es noch zwei Einzelbewerber wissen. Der Trabitzer Konrad Dippel ist schon ein alter Hase. Der 46-jährige Holzkaufmann probiert es immerhin schon seit 2005. 2009 schaffte er das Kunststück, mit 14,1 Prozent stimmenstärkster parteiloser Direktkandidat Deutschlands zu werden. Sein Slogan: "Unabhängig, bürgernah, transparent - für humane Marktwirtschaft, Frieden und Menschenwürde global. Vielen Dank für Ihre Stimme und Ihr Vertrauen!" 79 Jahre alt ist Dr. Karl Schmid aus Weiden. Das Motto des Arztes im Ruhestand und erfolgreichen Leichtathleten: "Für sozial solidarische Gesundheitspolitik Art. 20 GG - Sozialstaatsgebot). Die Geschäftsstelle des Landeswahlleiters hat mitgeteilt, dass gegen den Beschluss des Kreiswahlausschusses, alle zehn eingereichten Kreiswahlvorschläge zuzulassen, keine Beschwerde eingelegt wurde. Die Entscheidung ist daher endgültig.Um die Zweitstimmen, die letztlich über die Zusammensetzung des Bundestages und die Sitzverteilung entscheiden, konkurrieren in Bayern 21 Parteien und Gruppierungen. Ursprünglich hatten 23 ihre Landeslisten eingereicht. Zwei musste der Landeswahlausschuss zurückweisen. Die Parteien "Unabhängige" und "Die Violetten" erfüllten die Kriterien des Wahlrechts nicht.Briefwahlunterlagen können ab Ende der 34. Kalenderwoche - vier Wochen vor Urnengang - in den Rathäusern oder bei den Verwaltungsgemeinschaften angefordert werden. In den nächsten Tagen werden die Stimmzettel gedruckt. Mit fast 198 000 Exemplaren bestehe keine Gefahr, dass sie nicht ausreichen, so Thomas Wührl aus dem Weidener Rathaus.Mittlerweile lachen auch schon die ersten Kandidaten von den Plakaten. In Weiden besteht seit 31. Juli die Möglichkeit, Wahlplakate aufzustellen. Jeder Bewerber darf 300 Plakate anbringen. Das ist überall anders geregelt. In Amberg sind es zum Beispiel lediglich 50.