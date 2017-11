Eigentlich sind knapp 1000 rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber - in der Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörde der Bezirksregierung - "ausreise-pflichtig". Doch Papier ist geduldig, auch bei Abschiedebescheiden. Wie kompliziert die Situation ist, machen die Verantwortlichen der Regierung der Oberpfalz auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich.

Bisher 192 Abschiebungen

Wirtschaftlicher Faktor

Asylbewerberleistungsgesetz Unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen alle "materiell hilfebedürftigen Asylbewerber", aber auch "geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, auch wenn kein legaler Aufenthaltsstatus mehr vorliegt".



Nach den Leistungssätzen (Paragraph 3) stehen Erwachsenen nach der Bedarfsstufe 1 bis zu 354 Euro im Monat zu, nach der Bedarfsstufe 2 (Ehegatte) bis zu 318 Euro. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren erhalten monatlich bis zu 276 Euro, Kinder zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr bis zu 242 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren gibt es in Bedarfsstufe 6 bis zu 214 Euro. Diese Leistungen beinhalten sowohl das "Taschengeld", als auch den "persönlichen Bedarf". (cf)

Regensburg. Der Großteil dieser annähernd 1000 rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber kann in der Praxis nicht ohne weiteres abgeschoben werden: Weil Gründe wie Krankheiten, Schwangerschaft, Behinderungen, die "Wahrung der Familien-Einheit" dagegen stehen oder weil die (vermeintlichen) Herkunftsländer eine Rückführung ablehnen."Abschiebungs-Hemmnisse" können auch fehlende Rückführungsmöglichkeiten in Krisengebiete, fehlende Papiere beziehungsweise die nicht aufklärbare Identität sein. Abteilungsdirektor Wolfgang Schmitt (Sicherheit, Kommunales, Soziales an der Regierung) bestätigt, dass regelmäßig auch Asylbewerber in der Oberpfalz untertauchen: "Über ihren Verbleib - ob Flucht ins Ausland oder in die Ballungsräume - können wir nur spekulieren."Oberregierungsrätin Simone Stelzl, Leiterin der vor zwei Jahren eigens geschaffenen Zentralen Ausländerbehörde (ZAB), sagt, dass "auf eine vollzogene Abschiebung mindestens eine gescheiterte kommt". Um den Aufenthalt von "erheblich straffällig gewordenen Asylbewerbern" möglichst früh zu beenden, entwickelten die Regierung der Oberpfalz und das Polizeipräsidium Oberpfalz ein "Priorisierungskonzept". Es soll den zeitnahen "Info-Austausch zwischen den beteiligten Behörden zu verbessern".Nachdem sich in den Vorjahren die leichteren Fälle unter den abgelehnten Asylbewerbern ohne sogenannte "Abschiebungshindernisse" (wie aus dem West-Balkan, wir berichteten) zur "freiwilligen Ausreise" bewegen ließen oder abgeschoben wurden, gehen die Zahlen signifikant zurück oder stagnieren. 2015 erfolgten in der Oberpfalz 1372 "freiwillige Ausreisen", 2016 waren es 1206 - und bis einschließlich Oktober 2017 nur noch 513. 2015 kam es zu 439 Abschiebungen, 2016 lediglich zu 163 - und in diesem Jahr bis einschließlich Oktober zu 192.Im Gespräch mit unserer Zeitung geben Abteilungsdirektor Schmitt, ZAB-Chefin Stelzl und der zuständige Sachgebietsleiter, Regierungsdirektor Gerhard Baierl, zu verstehen, dass Asylbewerber aus Ländern mit einer hohen Anerkennungsquote (wie beispielsweise Syrien) in der Regel Ausweis-Papiere vorlegen. "Bei vielen Asylbewerbern aus anderen Herkunftsstaaten tendiert der Identitätsnachweis gegen Null." Die Sicherheitsbehörden gehen nach NT/AZ-Informationen davon aus, dass die Asylbewerber von Schleusern entsprechend instruiert werden, denn die Einreise nach Deutschland ohne Papiere sei zwar nicht erlaubt, werde in der rechtsstaatlichen Praxis jedoch nicht sanktioniert.Bei der Ausreise gilt: Deutschland ist für die Klärung der Identität beweispflichtig. Die Ausländerbehörden müssen entsprechende Ersatzpapiere beschaffen, wenn kein Reisepass vorliegt. Dies erweist sich in der Praxis als mühsames und oft vergebliches Unterfangen. Eigentlich sind die ausreisepflichtigen Personen zur "Mitwirkung verpflichtet, tatsächlich ist jedoch die Verweigerung oftmals Standard" (Schmitt). Sollte mit dem (vermeintlichen) Herkunftsland keine "Rücknahme-Vereinbarung" bestehen, müssen aufwendige "Botschaftsverfahren" angestrengt werden. "Wenn ein Staat behauptet, ,dies ist nicht mein Landsmann', können ihn die Ausländerbehörden nicht dorthin abschieben", betont Abteilungsdirektor Schmitt.In der aktuellen politischen Diskussion wird gerade den nordafrikanischen Ländern Algerien, Marokko und Tunesien die "gezielte Absicht" unterstellt, ihre Leute nicht mehr zurückzunehmen: Die Transfer-Leistungen stellen dem Vernehmen nach für diese Länder längst einen wirtschaftlichen Faktor dar. Auf Nachfrage äußerten sich die Verantwortlichen der Regierung dazu nicht.Um ein Abgleiten in die Beschaffungskriminalität zu verhindern, gewährt Deutschland den Asylbewerbern finanzielle Leistungen. Gemäß dem Asylbewerber-Leistungsgesetz bekommt ein Asylbewerber - je nach Unterbringung - monatlich bis zu 354 Euro (siehe Info-Kasten). Bei einer Familie mit vier Kindern liegt der Gesamtbetrag im vierstelligen Bereich - und damit oft höher als das durchschnittliche Einkommen im Herkunftsland. Bei Personen im sogenannten "Dublin-Verfahren (bei nachgewiesener Einreise aus einem EU-Staat), muss eine Abschiebung grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten gelingen: Ansonsten wird die Bundesrepublik für das Asylverfahren zuständig, und die Asyl-Prüfung beginnt erneut bei Null.Die Verantwortlichen bei der Bezirksregierung bekräftigen die Trennung zwischen Asyl und Arbeitsaufnahme: Das Asylverfahren dürfe nicht zur Umgehung des Visa-Verfahrens zur Arbeitsaufnahme ausgenutzt werden. Ausnahmsweise kann für "integrationswillige und kooperationsbereite" Jugendliche die "3 + 2"-Regel, angewandt werden. Das heißt, die Person wird während einer Zeit von 3 Jahren geduldet und erhält anschließend für 2 Jahre eine Aufenthaltserlaubnis. Im Oktober 2017 waren in Oberpfälzer Jugendhilfeeinrichtungen 608 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht.Abteilungsdirektor Wolfgang Schmitt bezeichnet die Anerkennungsquote für Aslybewerber aus Bürgerkriegsländern als "sehr hoch". Inzwischen gebe es in den Oberpfälzer Gemeinschaftsunterkünften rund 3300 sogenannte "Fehlbeleger": Rechtskräftig anerkannte Asylbewerber, die aufgrund der Wohnungsnot keine eigene Bleibe finden. Schmitt: "Sie sind ein Teil unserer Gesellschaft. Entsprechend müssen wir für ihre rasche Integration sorgen."

Kritik gilt dem System

Von Clemens FüttererNur einer Beruhigungspille gleicht die von Politikern bei Abschiebungen gerne strapazierte Formel von der "vollen Härte des Gesetzes" für rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber. Statt sich starrsinnig an einer "Obergrenze" und am überreizten Familien-Nachzug festzubeißen, sollten sich die Parteien im Bundestag besser auf eine Reform der völlig wirklichkeitsfremden "Abschiede-Hemmnisse" verständigen. Denn es drängen sich Fragen auf: Warum wird die Beweislast für fehlende Ausweispapiere nicht umgekehrt? Wer tatsächlich Schutz sucht, dem muss an einer reibungslosen Klärung seiner Identität gelegen sein. Warum haben Asylbewerber selbst dann Anspruch auf finanzielle Leistungen des Staats, auch "wenn kein legaler Aufenthaltsstatus mehr vorliegt"?Man darf getrost unterstellen, dass hier die Bezirksregierung stringent vorgeht und alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpft. Es ist aber ein Skandal, dass dennoch in der Oberpfalz jährlich mehrere Hundert zur Abschiebung vorgesehene Asylbewerber einfach "untertauchen". Mit unbekanntem Verbleib. Wie mag es um diese brennende Thematik erst in anderen Bundesländern bestellt sein? Es würde die - dringend notwendige - gesellschaftliche Akzeptanz für die anerkannten Asylbewerber deutlich erhöhen, wenn der Rechtsstaat klare Kante zeigt. Heute kommt bereits auf eine erfolgreiche Abschiebung mindestens eine gescheiterte. Die Kritik gilt dem System - ungeachtet der Verpflichtung zur Mitmenschlichkeit für die Schutzsuchenden.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de