Anruf vom Jugendamt: "Frau Troidl, wären Sie bereit, noch ein zweites Pflegekind aufzunehmen?" Antwort: "Ja, wann wäre es denn so weit?" Jugendamt: "Am besten noch heute. Wenn Sie einverstanden sind, kommen wir in zwei Stunden."

Jugendamt sucht Pflegeeltern Sarah war elf Monate und befand sich in einer Akutsituation. Deshalb suchte das Jugendamt für sie damals eine Pflegefamilie. "Bei Kindern mit 5, 6 oder 7 Jahren überlegen wir länger, ob eine Pflegefamilie die richtige Hilfe ist oder ob es besser ist, das Kind kommt in ein Heim und besucht alle 14 Tage wieder die leiblichen Eltern", erklärt Sozialpädagogin Evi Fink. "Das sind die diffizilen Fragen, die wir lösen müssen."



In der Max-Reger-Stadt leben derzeit 37 Kinder, 24 Jugendliche und 2 Flüchtlinge in 52 Pflegefamilien. Trotzdem sucht das Jugendamt weiter nach Familien, die ein Kind mit offenen Armen aufnehmen und ihm Geborgenheit geben. "Pflegeeltern sind Wahl-Eltern, die einem Kind oder Jugendlichen eine neue Chance im Leben geben", sagt Evi Fink. Das ist keine leichte Aufgabe. "Da kommt ein kleiner Gast, der ein sicheres Nest sucht. Der braucht Zeit, Zuwendung und Zuneigung." Unter Umständen ist diese Aufgabe auch befristet. Denn Pflegekinder sind keine Adoptivkinder. Fink: "Pflegeeltern müssen lieben und danach wieder loslassen können."



Unter dem Motto "Lust auf eine spannende, anspruchsvolle und vielseitige Herausforderung" hat das Jugendamt jetzt neue Flyer erstellt und wirbt um Pflegefamilien. "Der neue Tag" berichtet in einer dreiteiligen Serie über die verschiedenen Aspekte dieser Thematik. (ps)

Es ging hoppla-hopp als Sarah im Januar 2000 in ihre Pflegefamilie kam. Sie war damals elf Monate, ihr Vater gerade gestorben, die Mutter wegen einer Suchterkrankung in eine Klinik eingewiesen. "Das war eine Akutsituation. Der Säugling musste schnell untergebracht werden", erklärt Sozialpädagogin Evi Fink im Rückblick. Sarahs erster Geburtstag wurde bereits in der Pflegefamilie gefeiert.Mittlerweile ist das kleine Mädchen von damals 18 Jahre alt. Und: Sie lebt immer noch in ihrer Pflegefamilie. Das ist zwar keine Seltenheit, aber durchaus nicht selbstverständlich. Auch im Fall von Sarah gab es da vor einigen Jahren Zweifel. "Niemand hat geglaubt, dass Sarah mit 18 Jahren noch bei uns ist", erzählt Ingrid Troidl, die von ihrer Pflegetochter Tante genannt wird. Das hat das Ehepaar auch bei dem ersten Pflegekind - der kleinen Micha - so gehandhabt. "Beide hatten noch leibliche Eltern", erklärt Ingrid Troidl dazu. "Also weiterhin eine Mama und einen Papa. Deshalb sollten sie uns Onkel und Tante nennen."Der Grund für die Zweifel: "In der dritten Klasse mit 8 Jahren hat Sarah angefangen zu pubertieren, hat rebelliert und heftig mit uns gestritten." Keine Seltenheit bei Pflegekindern, weiß Evi Fink. Die Sozialpädagogin ist am Jugendamt Weiden zuständig für Pflegefamilien. "Es geht um die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, wenn dem Kind bewusst wird, dass es in einer anderen Familie lebt als die, in die es geboren wurde." Die heute 18-Jährige erklärt ihre "Rebellion" mit folgenden Worten: "Ich wollte einfach den Dingen auf den Grund gehen."An Selbstbewusstsein mangelt es der jungen Frau nicht. Sie besucht den Sozialen Zweig der FOS, will nach dem Fachabitur nächstes Jahr Soziale Arbeit studieren. Dass sie sich ihrer selbst so sicher ist, hat sie zum einen ihren Pflegeeltern zu verdanken, die sie lieben wie ein eigenes Kind. Zum anderen aber auch ihrer leiblichen Mutter. Die hielt bis zu ihrem Tod vor zwei Jahren immer Kontakt zu Sarah, stellte das Kind aber auch vor große Herausforderungen. "Ich hab' von Anfang an mitgekriegt, dass das Leben kein Ponyhof ist", sagt die 18-Jährige heute. "Mit 13, 14 hab' ich gesehen, wie meine Mutter absinkt, hab ihre Betreuerin alarmiert, aber die hat das nicht erkannt." Heute erklärt die 18-Jährige für sich: "Ich weiß, was mir gut tut und was nicht. Wenn mir etwas nicht gut tut, dann fackle ich nicht lange und stell' das ab."Während die leibliche Mutter bei aller Liebe zu ihrem Kind mit der Erziehung heillos überfordert war, wuchs die kleine Sarah bei Familie Troidl in Rothenstadt wohlbehütet auf. "Sie war ja so süß", schwärmt Ingrid Troidl. "Unsere eigenen Kinder waren da schon Teenager, die waren pflegeleicht." Sie haben die Idee, ein Pflegekind aufzunehmen, begeistert begrüßt. Nicht die eigenen Kinder sind bevorzugt worden, sondern die kleine Sarah, sind sich Pflegeeltern und -tochter einig. "Der Tobi hat sie in jeder Lebenslage gewickelt, wenn es nötig war", erzählt Hans Troidl (57). Er brachte dem Mädchen während der Realschul-Zeit schon mal den Kaffee ans Bett. "Wir haben sie alle gehätschelt", sagt Ingrid Troidl. Sie hat für das kleine Mädchen gekämpft wie eine Löwin, damit sie nicht in eine Förderschule überwiesen wurde, wie von der Grundschule empfohlen. Der Erfolg gibt ihr Recht, verweist sie stolz auf das bevorstehende Fachabitur ihrer Pflegetochter.Wer die beiden sieht, erkennt sofort, dass zwischen ihnen die Chemie stimmt. Dicht nebeneinander sitzen sie auf dem Sofa, grinsen sich an, wenn sie eine lustige Begebenheit erzählen. Natürlich war das nicht die ganzen 17 Jahre so. "Es gab gute und schlechte Zeiten", erzählt Ingrid Troidl. Bis Sarah 4 oder 5 Jahre war, plagte sie die Angst, die leibliche Mutter könnte das Mädchen wieder zu sich holen. "Wer ein Pflegekind aufnimmt, muss auch bereit sein, sich mit dem Jugendamt auseinanderzusetzen oder Berichte für den Familienrichter zu schreiben", zählt die 55-Jährige auf. All das kann aber die Freude nicht trüben, die sie an Sarah hat. Sie und ihr Mann lieben sie wie eine eigene Tochter. Das gilt inzwischen genauso für Pflegesohn Maxl (14), der nun schon 13 Jahre in der Familie lebt.Und wie fällt die Bilanz von Sarah aus? "Ich wurde von Anfang an voll aufgenommen. Für mich sind alle Kinder hier meine Brüder und Schwestern, genauso wie meine leiblichen Geschwister." Von Anfang an hat sie gewusst, dass sie ein Pflegekind ist. "Das war kein Problem. Das war halt so." Was ihr besonders gut gefällt? "Wir Geschwister halten eng zusammen. Und Weihnachten war immer witziger als bei anderen, wegen der Großfamilie. Alle stürmen auf die Geschenke los, keiner kennt sich mehr aus." Nach kurzem Nachdenken betont sie: "Ich bin mir nie fremd vorgekommen."Hans Troidl mag gar nicht daran denken, dass "sein Moidl" mal zum Studium weggeht. "Da fürcht' ich mich heut' schon, auch wenn s' mich manchmal nervt." Ingrid Troidl, sieht das ganz gelassen: 3 leibliche Kinder, 2 Pflegekinder, 5 Enkel und eine Enkelin zählt sie auf. Sie ist überzeugt: "Die bleiben mir alle."