Dresden/Weiden. Christian Doleschal war einer der zehn Delegierten der Oberpfälzer Jungen Union (JU) beim Deutschlandtag in Dresden. Den Bezirksvorsitzenden aus Brand (Kreis Tirschenreuth) hat der Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel nicht überzeugt. Er habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Schlappe der Union bei der Bundestagswahl richtig wahrgenommen werde. Doleschal meint: "Man hat nicht das Gefühl, dass hier verstanden wurde, welche Zäsur das Ergebnis bedeutet." Doleschal glaubt, dass die Kanzlerin "Minimum" vier Jahre weiter machen werde. Der "Schlafwagen Merkel" bewege sich also weiter, befürchtet der 29-Jährige.

Der JU-Bezirkschef spricht sich für eine deutliche Verjüngung an der Spitze aus und für eine Verteilung der Lasten auf mehrere Schultern. Doleschal setzt unter anderem auf CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn. Auch in der CSU müsse sich etwas bewegen. Ein "weiter so" sei das völlig falsche Signal. Zunächst müsse Vorsitzender Horst Seehofer aber bei den Koalitionsverhandlungen "die Suppe auslöffeln, der er uns eingebrockt hat", so Doleschal. Er sieht kaum Alternativen zu Jamaika: "Das wären Neuwahlen und die will keiner."