Theoretisch könnte der Kindergarten Herz Jesu um eine Krippengruppe erweitert werden. In der Praxis haben die Planungen noch nicht begonnen. Doch der Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Fragen machte in seiner Sitzung am Mittwoch den Weg dafür frei. Er bestätigte den Bedarf an zwölf weiteren Krippenplätzen in Weiden. Unterversorgt sei beispielsweise der Bereich Lerchenfeld und Stockerhut, zeigte Michael Trummer, Controller in der Stadtverwaltung, auf.

Insgesamt rechnet er damit, dass im September etwa 20 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren auf der Warteliste bleiben dürften. "Mit einer neuen Krippe mit zwölf Plätzen und einigen Sondergenehmigungen könnten wir unserem Versorgungsauftrag gerecht werden." Anders ist die Situation bei den Kindergartenplätzen. Hier verwies Trummer auf eine Versorgungsquote von fast 100 Prozent, wenn der neue Waldkindergarten und die zwei Kindergartengruppen der Johanniter Am Schwesternwohnheim im September in Betrieb gehen. Im Kita-Jahr 2015/2016 betrug die Versorgungsquote 97 Prozent.Eine Vorhersage für die kommenden Jahre sei sehr schwierig, da der Bedarf durch Wegzüge oder Zuzüge, beispielsweise wegen künftiger Firmenansiedlungen, stark beeinflusst werde, erklärte Trummer. Dazu komme: "Ein Kind mit einer starken Behinderung kann bis zu viereinhalb Kindergartenplätze einnehmen." Auch derartige Fälle seien schwer planbar. Die Versorgung im Kita-Bereich müsse deswegen alljährlich neu berechnet werden.Angesichts des jährlich steigenden Bedarfs stellte Stadträtin Stefanie Sperrer (CSU) die Frage, ob zwölf neue Krippenplätze für die Zukunft ausreichend seien. "Rothenstadt bekommt 2018 eine Krippengruppe. Vielleicht wären dort zwei Gruppen sinnvoll." Jugendamtsleiterin Bärbel Otto hielt dagegen: "Die meisten Eltern wollen Plätze in der Innenstadt, nicht in Rothenstadt." Der Bereich Lerchenfeld wäre ideal, und die dortige Pfarrei habe Interesse bekundet.Pfarrer Gerhard Pausch will dagegen keine zu großen Hoffnungen wecken, wie er im Gespräch mit dem Neuen Tag betont. "Es gibt noch keine Pläne", versichert er. "Wir wollten eigentlich nur wissen, ob die Stadt in unserem Bereich Bedarf sieht, weil wir einige Elternanfragen hatten." Jetzt müsse das Thema erst in den verschiedenen Gremien diskutiert werden. Noch völlig offen sei außerdem, ob sich eine neue Krippengruppe auch baulich umsetzen lasse.