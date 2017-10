Es liegt wohl am prominenten Namen und am Thema, dass das Publikumsinteresse am Vortrag von Julian Nida-Rümelin so groß ist. Er zählt neben Habermas aktuell zu den bekanntesten deutschen Philosophen und war schon Kultusstaatsminister. In Weiden sagt er, wie für ihn kluge Migrationspolitik aussieht.

Dilettantische Politik

Konzept gegen Ängste

Nida-Rümelin braucht kein Redemanuskript. Er formuliert seine Gedanken aus der Tiefe seines Intellekts und Wissensreichtums. Begrüßt wird der Philosophieprofessor an der Volkshochschule von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß sowie Georg Thurner und Tanja Hochholzer von der Sparda-Bank Ostbayern, Hauptsponsor der Reihe "Über Grenzen denken oder Kampf der Kulturen" mit 19 Veranstaltungen. Die Aula ist zum Eröffnungsvortrag voll. Begleitend läuft die Ausstellung "Weltreligionen - Weltfrieden - Weltethos"."Ich möchte heute versuchen, die Brücke zwischen Ethos und Politik zu schlagen", sagt Nida-Rümelin. Dass ihm das gelingt, wird am Ende langanhaltender Beifall zeigen. Als Ausgangssituation schildert Nida-Rümelin eine "tiefe Verunsicherung" in Deutschland und ganz Europa durch Zuwanderungsbewegungen und die Diskussionen darüber. Auch der Brexit hänge damit zusammen. Mit dem Flüchtlingsthema sei in Deutschland auf "dilettantische Weise" umgegangen worden. Dieser Kontrollverlust hätte nicht passieren dürfen. Nida-Rümelin spricht von "problematischen Botschaften der Kanzlerin". Die Meinungsbildung hätte nicht über Talkshows erfolgen dürfen.Im zweiten Teil des Vortrags entwickelt er konkrete Lösungsvorschläge für den Umgang mit Migrations- und Fluchtbewegungen. Er zeigt zunächst die philosophische Position des "kosmopolitischen Universalisten" auf. Diese laute: "Jeder Mensch zählt gleich." Und: "Der Kosmopolit legt sich fest auf Menschenrecht und Menschenwürde." Für Nida-Rümelin gibt es eine "völkerrechtlich verfestigte Form des Weltethos", die ihre Wurzeln weltweit habe. Die Weltreligionen überlappen sich in ethischen Rechten und Antworten auf die Frage: "Was ist moralisch geboten?"Den Kern dieser Rechte mache die menschliche Würde aus. Eine zentrale Rolle spiele dabei die politische und soziale Gerechtigkeit. "Diese Positionen rechtfertigten aber nicht eine Politik der offenen Grenzen", meint Nida-Rümelin. Er hat Vorschläge für eine künftige "humane Integrationspolitik". Weltweit gibt es Hunger, Armut, ungleiche Einkommensverteilung. "Die Welt ist extrem ungerecht." Allerdings könne das Weltelend nicht durch die "Aufnahme von großen Mengen Menschen" gelindert werden. Es kämen ohnehin "nicht die Ärmsten der Armen", was zu einem zusätzlichen "Ausbluten" der Herkunftsländer führe. Wenn die Priorität auf einer Verbesserung des Weltelends liege, bringe mehr Aufnahmebereitschaft keine Lösung. Vielmehr sind für ihn Welthandels- und Agrarpolitik wichtige Hebel. Sie können für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung in den Herkunftsländern sorgen.Nida-Rümelin formuliert "Postulate für eine vernünftige Migrationspolitik". Das erste erinnert an seine ethisch-philosophischen Positionen: "Gestalte die Migrationspolitik so, dass sie zu einer humanen Welt beiträgt. Das heißt aber nicht: Lasst die Menschen emigrieren."Er sagt auch: "Einwanderung darf nicht als Bedrohung wahrgenommen werden." Ein großer Teil der Ängste entstünde aus sozialökonomischen Gründen in den unteren Einkommensklassen. Soziale Ungleichheit dürfe nicht verstärkt werden. Einwanderung müsse politisch durch Wohnungsbau, Bildung und Arbeitsmarktpolitik begleitet werden. Sie müsse auch mit dem Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung vereinbar gemacht werden. Es seien existenzielle Grundentscheidungen damit verbunden. "Wenn das bei Anne Will begründet wird, dann ist dies keine Demokratie mehr."