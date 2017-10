"Die Jusos waren immer weiter und schneller als der träge Tanker SPD", sagte stellvertretender SPD-Stadtverbandsvorsitzender Herbert Schmid am Sonntag im Postkeller. Bei der Jahreshauptversammlung rief er die jungen Genossen auf, Ideen einzubringen, sich bemerkbar zu machen und auch mal "Stachel im Hintern der Partei" zu sein.

Juso-Vorsitzender Sascha Anton berichtete von den Aktivitäten seiner Mitglieder im Bundestagswahlkampf, von den Auftritten in den sozialen Medien und beim Seifenkistenrennen. Für den 17-jährigen Gymnasiasten, der als 15-Jähriger der SPD beigetreten war, ist der Einsatz für soziale Themen eines der Hauptziele. Dafür schreibe er Mitgliederwerbung ganz groß. Eine Aufgabe für die kommende Zeit sei es, die Juso-Organisation für junge Menschen attraktiver zu machen.Stadtverbandsvorsitzender Norbert Freundorfer referierte über die Geschichte der Sozialdemokratie. Gegen Egomanie und neoliberales Gedankengut müsse "klare Kante" gezeigt werden. Aufkeimendem Nationalismus und "Rechten" müsse die Stirn geboten werden. Neue, junge Gesichter müssten zusammen mit Älteren die Fahne hoch halten.Die Neuwahlen bestätigten Anton als Vorsitzenden. Zu seinen drei Stellvertretern wählten die Jusos Alexandra Huestis, Michael Uschold und Tobias Kutz. Beisitzer wurden Simon Grajer, Sebastian Jokiel, Johannes Stahl und Anna-Maria Stoklossa. Stadträtin Sabine Zeidler freute sich über den starken Auftritt der Jusos seit ihrer Wiedergründung. Landtagsabgeordnete Annette Karl stellte fest, dass für die jungen Parteimitglieder "noch ein weites Feld zu beackern" sei. Sie erinnerte besonders an den Einsatz für Frauenrechte und Gleichstellung. "Wer die Jugend hat, hat die Zukunft", so Stadtrat und SPD-Ost-Vorsitzender Horst Fuchs. Adrian Kuhlemann, Juso-Unterbezirksvorsitzender aus Neustadt/WN, riet, der "linke Geist in der SPD" zu sein. Kampf gegen Rechts und neoliberale Wirtschaftspolitik müsse im Vordergrund stehen. Auch kritisierte Kuhlemann das "zu taktische Verhalten" seiner Partei. Seit Jahren werde über Themen diskutiert, die schon lange umgesetzt sein müssten.