Der Chronist muss sich weit zurückerinnern: Etwa an die legendären Kundgebungen mit Franz Josef Strauß, den die emotional entfesselten Anhänger regelrecht anbeteten. Andächtig lauscht die Zuhörerschaft jetzt Karl-Theodor zu Guttenberg. Solch frenetische Beifallsstürme - wie zuletzt in Neustadt/WN - entfacht keiner der CSU-Protagonisten. Gewiss, leicht spricht es sich vom Spielfeldrand aus: Ohne jedes Amt und über die Tagespolitik hinaus. Redegewandte Ratschläge und Selbstverständlichkeiten inbegriffen, mit einer Prise Selbstverliebtheit. Der oberfränkische Baron inszeniert sich mit Charisma und Charme.

In der Tat: "Politik ist ein Geschäft, das unfassbar mit Geduld zu tun hat", sagt Guttenberg. Nach der selbst verschuldeten Affäre nahm sich "KT" eine Auszeit von sechs Jahren in den USA. Seitdem weiß er, was er an Deutschland und vor allem seiner Heimat Bayern hat. Diese Sehnsucht nehmen wir ihm ab. Die zehn Auftritte im Bundestagswahlkampf sind für den wirtschaftlich völlig unabhängigen Guttenberg (was kein Nachteil ist) ein Stimmungstest: Wie reagieren die Menschen? Haben sie mir verziehen? Halten sie mich für glaubwürdig? Wie ist die Stimmungslage der Funktions- und Mandatsträger der CSU vor Ort?Guttenberg vermochte bisher in allen diesen Belangen zu punkten. Die CSU-Anhänger scheinen sich nach einer Alternative zu Markus Söder in der Nachfolge von Horst Seehofer (68) zu sehnen. Das Spiel ist beileibe nicht aus, es wird gerade neu aufgelegt. Wer frei von persönlichen Schwächen ist, werfe den ersten Stein ...clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de