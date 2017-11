Weiden/Bonn. Der Weidener Tomas Andonie ist am Wochenende von der Vollversammlung des Zentralkommitees der deutschen Katholiken (ZdK) in die gemeinsame Konferenz gewählt worden. Das Gremium von ZdK und Deutscher Bischofskonferenz (DBK) tagt zweimal im Jahr.

Es berät über Themen und Aufgaben, die sich beiden Organen gemeinsam stellen. Neben zehn Laien gehören der Runde zehn Bischöfe an. Andonie war erst im Mai als Bundesvorsitzender des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) gewählt worden. Zuvor war er unter anderem BDKJ-Diözesanvorsitzender und Landesleiter der Kolpingjugend Bayern.Die 200 Mitglieder des ZdK forderten zudem bei ihrem Herbsttreffen in Bonn die Bischöfe dazu auf, die Sparziele beim Verband der Diözesen Deutschland (VDD) nicht weiter zu verfolgen und mit einem auskömmlichen Gesamtetat des VDD für eine Stärkung Sorge zu tragen. Das ZdK will einen Bundeskirchensteuerrat zur Beteiligung der Laien an den Finanzentscheidungen und fordert mehr Transparenz des Haushaltes.