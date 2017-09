Verkehrsinfarkt, Chaos, Unfälle, ungeduldige Autofahrer? Nichts davon: Die Verkehrsführung in der Innenstadt und auf den Tangenten hat dem Ferienende getrotzt. Trotz Schulanfang und Straßensperrung ließen sich die meisten Autofahrer am Dienstagmorgen nicht aus der Fassung bringen. Die Verkehrslage zeigte sich entspannt.

Am Adolf-Kolping-Platz , in Sichtweite der Innenstadt-Baustelle, drängten sich zeitweise die Autos dicht an dicht. Allerdings kam der Verkehr nicht zum Erliegen.Die B22 ist wieder befahrbar. Auf der Südost-Tangente herrschte am Morgen reger Pendlerverkehr, aber kein außergewöhnlicher Stau.In Nikolai- und Schillerstraße blieben lange Staus aus, obwohl die Sedanstraße noch gesperrt ist. "Und da gibt es leider immer wieder uneinsichtige Autofahrer, welche die Straßensperrung einfach ignorieren", sagt Heinrich Rewitzer, Verkehrsachbearbeiter der Polizei Weiden. Die Straße ist zur Zeit nur für Busse befahrbar, für Autos und auch für Fußgänger ist sie tabu.