Die SPD meint's gut, doch die Stadtverwaltung sieht keinen Bedarf, die Weidener Kindertagesstätten abends länger zu öffnen. In den meisten Einrichtungen ist um 17.30 Uhr Schicht im Schacht - oder noch früher.

Aktuell kein Bedarf

"20 Uhr war nie gefragt"

Länger öffnen mit Konzept - Kommentar von Simone Baumgärtner Es gibt also kaum Bedarf an Betreuung für Kleinkinder am Abend. Da sind sich die Kindertagesstätten der Stadt einig. Deshalb soll die SPD-Forderung nach längeren Öffnungszeiten ad acta gelegt werden. Das ist ein Fehler.



Ja, es stimmt. Vielerorts harren einige wenige Kinder bereits ab 16 Uhr einsam in einer Kindertagesstätte aus. Die Freunde sind längst abgeholt, das Nachmittagsprogramm der Betreuungseinrichtung beendet. Wer sein Kind schon mal um 16 Uhr aus einer Kita abgeholt hat, in der es allein zwischen hochgestellten Stühlen herumwuselt, kennt den brutalen Stich, der sich bei diesem Anblick schmerzhaft ins "Rabenmutterherz" bohrt.



Aber wo nur bleiben all die Kleinen nach 17 Uhr, deren Mütter im Verkauf, in der Pflege, in der Zahnarztpraxis oder länger im Büro arbeiten müssen? Genau: bei Oma und Opa, Freunden, Nachbarn oder anderen Behelfskonstruktionen. Bedarf ist also wohl da. Nur keine Nachfrage.



Das muss sich ändern. Das könnte es, wenn Eltern die Erfahrung machen, dass ihre Kleinen in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden eine ähnlich liebevolle, abenteuerreiche und gemeinsame Zeit mit Freunden und Erziehern verbringen können wie am Vormittag.



Deshalb ist die SPD-Forderung richtig. Es braucht längere Öffnungszeiten, obendrein dafür aber auch ein Betreuungskonzept. Einen Modellversuch wäre es wert.



Aus Sicht der SPD-Fraktion wäre es sinnvoll, die Öffnungszeiten auf 6.30 bis 20.30 Uhr auszuweiten. Einen entsprechenden Antrag hat sie für die Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und Soziales am Mittwoch, 19. Juli, eingereicht. Zumindest zwei Träger von Kindertagesstätten könnten dazu beitragen, diesen Zeitraum abzudecken, meinen die Genossen.Jugendamtsleiterin Bärbel Otto erkennt jedoch einen gegenläufigen Trend. "In den letzten Jahren haben einige Kindertagesstätten ihre Öffnungszeiten sogar zurückgefahren, weil es keinen Bedarf gab." Auch das städtische Kinderhaus Tohuwabohu habe deshalb die Öffnung am Nachmittag von 17.30 auf 17 Uhr verkürzt."Es gibt aktuell keine Nachfrage", bestätigen auch durchwegs die vom NT befragten Kita-Leiterinnen. Barbara Zehrer vom Kindergarten St. Konrad erinnert sich allerdings an wenige Einzelfälle in der Vergangenheit, in denen Eltern ihr Kind abends länger in der Einrichtung lassen wollten. "Aber das waren meist Mitarbeiter im Verkauf, und wenn das Geschäft erst um 20 Uhr schließt, nützt es auch nichts, wenn der Kindergarten bis 20 Uhr öffnet." Und noch einen Aspekt gibt die Kita-Leiterin zu bedenken: "Um 20 Uhr geht unsere Klientel eigentlich ins Bett.""Unsere Eltern kommen gut zurecht", versichert Christine Schnödt für den Kindergarten St. Maria Am Krumpes (geöffnet: 7 bis 17 Uhr). Ihr liegen aktuell keine Anfragen wegen längerer Öffnungszeiten vor. Sie erinnert sich aber an einen Fall aus der Vergangenheit. "Eine Alleinerziehende hatte die Zusage, sie kann von 7 bis 14 Uhr arbeiten, während ihr Kind im Kindergarten ist. Doch dann hätte der Arbeitgeber sie auf einmal zu ganz anderen Zeiten einsetzen wollen." Für die Kita-Chefin ist deshalb ein wichtiger Punkt: "Da ist auch die Familienfreundlichkeit der Arbeitgeber gefordert.""Aktuell gibt es keine Nachfrage für späte Betreuung", sagt auch Elisabeth Melzner vom Kinderhaus St. Elisabeth. 174 Jungen und Mädchen werden hier in Krippe, Kindergarten und -hort betreut. Ab September würden die Öffnungszeiten auf Elternwunsch sogar nach vorne verlegt. Statt von 7.30 bis 17.30 Uhr öffnet die Kita dann von 7 bis 17 Uhr. Ab und zu gebe es mal einzelne Anfragen von Schichtarbeitern: "Aber die arbeiten bis 21 oder 22 Uhr und wegen eines Kindes so lange aufzuhalten, das geht nicht. Wenn es viele Wünsche in dieser Richtung gäbe, müssten wir natürlich reagieren."In den Kitas von Herz Jesu und AWO-Kunterbunt liegen nach Auskunft der Leiterinnen Tanja Zwack und Jana Apfelbacher momentan ebenfalls keine Anfragen wegen längerer Betreuungszeiten vor. Gleiches gilt für KiWitt (Betreiber: Johanniter). Leiterin Jessica Caudill bestätigt die Ansicht der Stadtverwaltung: "Bei uns waren anfangs Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr angedacht, weil wir eine Betriebskinderkrippe sind und manche Eltern Schicht arbeiten." Doch während die Öffnung um 6 Uhr morgens schon immer gut angenommen wurde, gab es noch nie Anfragen für 20 Uhr. "Maximale Buchungszeit war bisher 17.30 Uhr. Aktuell haben wir sogar zwei Mal die Woche bis 17 Uhr geöffnet und sonst bis 16.30 Uhr."Die Stadtverwaltung sieht deshalb für Weiden keinen Handlungsbedarf. Und weist außerdem darauf hin, dass die Öffnungszeiten alleinige Sache des Trägers sind.