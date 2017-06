Für Krankenhäuser soll es Untergrenzen beim Pflegepersonal geben. Gute Idee, findet der Chef der Kliniken Nordoberpfalz AG. Allerdings berge das Ganze auch Gefahren.

Probleme bei Ausfällen

"Austausch unersetzlich"

Weiden/Berlin. Wie lässt sich die Personalsituation in der Pflege verbessern? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Gesprächs von Kliniken-Vorstand Josef Götz und Bundestagsabgeordnetem Uli Grötsch (SPD). Grundlage waren die kürzlich vorgelegten Schlussfolgerungen aus den Beratungen einer Expertenkommission. Die Bundesverbände der Krankenhäuser und Krankenkassen werden damit verpflichtet, Untergrenzen beim Pflegepersonal festzulegen. Dies gilt für Krankenhausbereiche, in denen eine gewisse Personalstärke für die Sicherheit der Patienten besonders notwendig ist. Etwa mit Blick auf Intensivstationen oder die Besetzung im Nachtdienst.Götz begrüßte in dem Gespräch am Klinikum die Maßnahmen, die die Qualität der Pflege in Krankenhäusern sichern sollen. Der Standort Weiden habe hier auch eine positive Entwicklungsperspektive. Sorgen bereiteten ihm aber die kleineren Häuser. Grund: Viele Pflegekräfte wollten dort nicht arbeiten. Die Abgelegenheit mit unzureichender Infrastruktur sei das größte Hindernis, sich für solche Standorte zu entscheiden.Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe für Personaluntergrenzen sei deshalb für kleinere Häuser problematisch, da bei kleineren Teams personelle Ausfälle schwer zu kompensieren seien. Götz forderte daher eine Übergangsfrist und eine gewisse Flexibilität bei der Bemessungsgrenze fürs Personal, um Schließungen von Häusern und damit eine unzulängliche Versorgungssituation für die Bevölkerung in der Region zu vermeiden. Generell sei ein allgemeiner Rückgang an Bewerbern für den Pflegeberuf deutlich zu spüren, so Götz: "Nur durch den Standort der Krankenpflegeschule vor Ort wird der Bedarf an ausgebildeten Pflegekräften in der Region nicht gedeckt werden."Grötsch unterstrich die Bedeutung der kleineren Häuser für die Nordoberpfalz. "Gerade die kleineren Krankenhäuser bieten Platz und Zeit für pflegeintensive Patienten." Die Bundesregierung sei hier in der Verantwortung. "Es müssen bundespolitische Maßnahmen ergriffen werden, um den Beruf der Krankenschwester und des -pflegers deutlich attraktiver zu gestalten. Das Ministerium muss hierzu ein zukunftsorientiertes Konzept erarbeiten, damit die Kräfte in fünf Jahren am Hof stehen."Kurz darauf traf Götz auch Abgeordneten Reiner Meier in Berlin. "Nach der Reform ist vor der Reform: In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber vor allem die Stabilisierung der ländlichen Krankenhäuser im Blick gehabt", resümierte Meier, der Berichterstatter der CSU-Landesgruppe für Krankenhäuser ist. "Nun geht es darum, Verbesserungen bei der Pflege und für die in der Pflege Tätigen effektiv und praktikabel umzusetzen. Für mich ist dazu der enge Austausch mit der Praxis unersetzlich."