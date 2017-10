Bei den Koalitionsverhandlungen liegt der Knackpunkt sicherlich nicht zwischen FDP und CDU/CSU. Spannungsreichen Charme birgt die bürgerliche Verbandelung mit den Grünen. Sie nur auf das linke Raubein Jürgen Trittin zu reduzieren, würde ebenso zu kurz greifen, wie die Union personell auf die rechte Reizfigur Markus Söder zu beschränken.

Jedenfalls kommt Bewegung ins System. Längst überfällig ist etwa ein 180-Grad-Schwenk in der Verkehrspolitik: hin zur E-Mobilität als echte Alternative, Abbau der Vergünstigungen für den Diesel, endlich Ausbau der Schiene auf konkurrenzfähiger Augenhöhe mit der Straße. Oder das überfällige Aus für die schmutzigsten Kohlekraftwerke. Auch die mehr und mehr industrialisierte Agrarpolitik steht am Scheideweg zwischen Ökonomie und Ökologie. Kühner Reformgeist statt Erstarrung. Die härteste Nuss bildet jedoch die Flüchtlingspolitik: mit der Regelung des Familiennachzugs, Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer, harter Linie bei Abschiebungen - ganz zu schweigen von der Obergrenze, in der die Grünen eher eine Untergrenze sehen.2013 scheiterten die schwarz-grünen Sondierungsgespräche schon im Ansatz, so ultimativ zogen Trittin & Co die Forderungen hoch. Heute wirken die Grünen nicht nur kompromissbereiter, sondern auch willens, Verantwortung zu übernehmen. Am Ende des Tages definiert nicht nur das inhaltlich Mögliche, sondern auch das finanziell Machbare die von den Parteien gesteckten Grenzen.