Ein "besseres Übel" stellt die Neuauflage der Großen Koalition sowohl für die politischen Akteure selber, als auch für die meisten Bürger dar. Dabei könnten Union und SPD schlagartig die Akzeptanz einer Groko steigern.

Auf 40 bis 60 Milliarden Euro beläuft sich der finanzielle Spielraum einer neuen Bundesregierung. Wenn nicht jetzt, wann dann: Der Solidaritätszuschlags, der rund 18 Milliarden Euro in die Staatskasse spült, hat 26 Jahre nach seiner Einführung jede Sinnhaftigkeit verloren. Von der Abschaffung des "Soli" würden zwar in erster Linie die Wohlhabenden profitieren. Dieser Begriff ist jedoch relativ, denn auch gut verdienende Facharbeiter fallen darunter. Ein existenzielles Ärgernis stellt für Millionen Bürger die 2004 klammheimlich eingeführte Sozialversicherungspflicht für betriebliche Lebensversicherungen dar: Bis zu knapp ein Fünftel der ausbezahlten Versicherungssumme fließt an die Krankenkassen. Die private Altersvorsorge wird so absurd.Der Staat könnte sich all das bürokratische Gewürge um Riester, Rürup & Co sparen, wenn er das Geld eigenverantwortlich bei den Bürgern beließe. Und die Popularität einer Großen Koalition würde plötzlich spürbar wachsen.