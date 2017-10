Die Verleihung der weltweit bedeutendsten politischen Auszeichnung, des Friedensnobelpreises, gewinnt und beflügelt durch ihre globale öffentliche Wirkung. Die Symbolik dieser Geste unterstreicht, ermutigt und bekräftigt: Bitte so weitermachen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Genau in diesem Kontext ist der Nobelpreis für die Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican) zu interpretieren.

Das idealistische Bemühen dieser Gruppe um den Weltfrieden ist der breiteren Öffentlichkeit zwar weitgehend unbekannt, was aber grundsätzlich keinen Makel bedeutet. Im Gegenteil. Der Friedensnobelpreis beschert der bunt zusammengewürfelten Anti-Atomwaffen-Kampagne die fehlende internationale Aufmerksamkeit; er sorgt für die internationale PR schlechthin, den moralischen Druck auf die Mächtigen der Welt zu verstärken.Das Komitee entschied sich bewusst für eine "Non-Governmental Organization" (NGO). In vielen vermeintlichen oder vormalig demokratischen Ländern und autoritären Staaten werden die Nichtregierungsorganisation geschurigelt und verfolgt. Auch dafür steht der Friedensnobelpreis für die Anti-Atomwaffen-Kampagne.Die atomare Bedrohung rückt durch ein bösartiges Regime in Nordkorea und einen unberechenbaren US-Präsidenten aktuell ins öffentliche Bewusstsein. Der Konflikt zeigt, wie zerbrechlich der Weltfriede ist. Vor diesem Hintergrund setzt der Friedensnobelpreis für Ican ein Zeichen. Die atomare Auslöschung stellt kein abstraktes Problem mehr dar, sondern ein schrecklich konkretes.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de