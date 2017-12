In wenigen Jahren haben sich die Verhältnisse in der Oberpfalz umgekehrt: Statt Arbeitslosigkeit herrscht Fachkräftemangel. Das Werben um neue Mitarbeiter nimmt bereits bizarre Züge an, viele Firmen zahlen "Kopfgeld" bis zur Höhe eines Monatsgehalts.

Das fehlende "human capital" - vor nicht all zu ferner Zeit noch als reiner Kostenfaktor betrachtet - entwickelt sich zur Wachstumsbremse. Unternehmen müssen Aufträge in großem Volumen ablehnen. Auch Westböhmen fällt als grenznaher Reserve-Arbeitsmarkt aus: Er ist derart leer gefegt, dass dort Arbeiter aus der Ukraine oder Weißrussland angeheuert werden.Finanzinvestoren und Konzerne aus Übersee entdecken die "Hidden Champions" aus der Oberpfalz. Die wirtschaftliche Dynamik ist gerade im Norden und in der Mitte atemberaubend: Zentrum für Intralogistik in Deutschland (noch vor dem Raum Stuttgart) und Zentrum des Hallenbaus in Mitteleuropa, ganz zu schweigen von den Sondermaschinen-Herstellern als Weltmarktführer.Die Oberpfalz weist heute in Deutschland mit den höchsten Anteil an gewerblichen Arbeitsplätzen auf: Mit innovativen, hochwertigen Hightech-Produkten, die in aller Welt begehrt sind. Der Norden der Oberpfalz zog inzwischen mit dem Süden gleich. Bei aller sympathischen Bescheidenheit: Über diesen Erfolg sollten die Nordoberpfälzer getrost einmal laut reden.