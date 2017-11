Zum Bericht "Abschiebung steht häufig nur auf dem Papier":

Schlagwörter und Sätze wie: "fehlende Papiere; nicht aufklärbare Identität; über ihren Verbleib können wir nur spekulieren; Deutschland beweispflichtig; Papier ist geduldig auch bei Abschiebebescheiden, Abschiebungs-Hemmnisse": Für jeden deutschen Staatsbürger haben wir genaue Vorschriften, z. B. einen gültigen Personalausweis führen, Leistungen werden nur auf Antrag und nach gründlichen Recherchen gegenüber den Behörden erbracht, man denke nur an die Menschen mit Arbeitslosengeld, Pflegeversicherung, BAFöG, Grundsicherung, Steuerbescheide, Rente u.a. Hoffentlich ist es endlich an der Zeit, dass Politiker handlungsfähig werden und den Rechtsstaat vertreten, der offensichtlich mit Füßen getreten wird.Die Situation ist nicht kompliziert, sie wird in Deutschland kompliziert gemacht! Einfache Regeln müssen gelten: Wer keinen gültigen Ausweis besitzt, kann in unser Land nicht einreisen. Leistungen können grundsätzlich nicht ohne gültige Papiere beantragt werden. Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten können keinen Asylstatus beantragen, werden sofort abgeschoben. Für erheblich straffällige Asylbewerber Aufenthaltsstatus möglichst früh beenden, überhaupt straffällig gewordene Asylbewerber müssen unser Land verlassen, sie haben damit das Gastrecht verwirkt. Bewerber aus sicheren Herkunftsländern bekommen grundsätzlich keine Leistungen und müssen ihren Aufenthaltsstatus nachweisen!Brigitte Birke, 92637 Weiden