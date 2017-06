"Der harte Brexit wurde abgewählt." Die Schadenfreude auf dem Kontinent ist unüberhörbar. Theresa May wollte eigentlich ihre Position im Unterhaus festigen: Von den Briten ein Mandat dafür bekommen, mit einer kompromisslosen Haltung in die unerquicklichen Austritts-Verhandlungen mit Brüssel zu gehen. Aus der Traum von der Rückenstärkung.

Statt sich auf eine "starke und stabile Regierung" mit eigener absoluter Mehrheit zu stützen, muss sich die Premierministerin einen Koalitionspartner suchen. May holt dafür ausgerechnet die ultrakonservative Partei DUP aus Nordirland an ihre Seite. Die Älteren erinnern sich noch an DUP-Gründer Pfarrer Ian Paisly, ein "Falke" für die protestantische Sache. Politische Stabilität sieht jedenfalls anders aus als mit einer Mehrheitsbeschafferin, die weit rechts von den Tories steht.Anders als bei der Abstimmung über den Brexit, eilten die jungen Wähler diesmal an die Urnen. Die Jugend votierte für Jeremy Corbyn: Wohl mit der unbestimmten Hoffnung, dass der Labour-Führer - vielleicht und irgendwie - doch noch einen Brexit verhindern möge und könnte. Der sensationelle Zugewinn für Corbyn ist um so bemerkenswerter, da er mit seinen Umverteilungs- und Verstaatlichungs-Plänen tief in die sozialistische Mottenkiste greift.Beständige, belastbare Mehrheiten in Großbritannien wären letztendlich im Sinne der EU. Unberechenbarkeit (siehe Donald Trump) sorgt für politische und wirtschaftliche Verunsicherung. Viele vergessen, dass Deutschland 2016 nach England mehr exportiert hat als nach China. Unwägbarkeiten eines drohenden Brexits und akute Bedrohung der inneren Sicherheit durch radikale Islamisten: Den Briten wäre eine starke Regierung zu wünschen.