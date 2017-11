Veränderungen des Klimas gab es in der Erdgeschichte immer wieder: aber noch niemals in diesem rasenden Tempo. Und noch nie seit 800 000 Jahren schnellte die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre derart empor wie heute. Selbst wenn die zurückliegenden Warmphasen manche Blütenzeit für die Zivilisation erbrachten, so macht die galoppierende Erhitzung des Planeten doch angst und bange.

Die Politik hat dieser Entwicklung nur laue Kompromisse entgegen zu setzen. Gut gemeinte Absichten verkehren sich ins Gegenteil, wie der Murks mit dem Biosprit zeigt, für den die Regenwälder den Palmöl-Plantagen weichen müssen. Oder die Renaissance der dreckigen Braunkohle in Deutschland. Dabei sollte doch unser wohlhabendes Land eine internationale Vorbildfunktion haben, und im wirtschaftlichen Eigeninteresse technologischer Schrittmacher seinEigeninitiative kommt vor Ohnmacht: öfter auf das Auto verzichten; Kurzurlaube streichen; weniger Fleisch verzehren (Klimakiller Methan und Lachgas); zum Einkaufen die Stofftasche mitnehmen; die Heizung tagsüber auf 19 Grad runter drehen und einen Pullover anziehen. Diese Schritte ändern nichts daran, dass sich die Politik schleunigst auf international wirksame Maßnahmen verständigen muss. Es gibt für uns nur diesen einen Planeten.