"Zwölf Monate Kommunalpolitik: Das macht locker, das hält fit." So jedenfalls dichtet Bürgerlisten-Stadtrat Christian Deglmann in der Weihnachtssitzung im Neuen Rathaus. Ganz so locker aber sieht er so manche Entwicklung nicht.

Splitter aus der Weihnachtssitzung Zur Stadtratsvergrößerung um zwei berufsmäßige Stadträte, Baudezernent Oliver Seidl und Kämmerin Cornelia Taubmann:



"Ich bin froh, dass der Sitz des Baudezernenten wieder besetzt ist."



"Einen Lionel Messi lässt man nicht gehen, wenn man ihn weiter verpflichten kann." Roland Richter (SPD) über Cornelia Taubmann



Zum reduzierten Schuldenstand:



"Danke an den Freistaat für die Stabilisierungshilfen." Wolfgang Pausch



"Die löbliche Reduzierung ist in erster Linie dem Verkauf des Tafelsilbers, sprich des Stadtwaldes, der Tiefgarage und der Parkhäuser sowie den Stabilisierungshilfen und höherem Steueraufkommen zu verdanken." Karl Bärnklau



Zur Grundstückssuche für das Tierheims:



"Weil Hunde keine Wähler sind, geht es scheinbar nicht geschwind. Wir fordern den OB auf zu agieren, keine Zeit mehr zu verlieren." Christian Deglmann (Bürgerliste)



Zum Rückzug von OB Kurt Seggewiß nach der Amtsperiode 2020:



"Ich gehe noch nicht in den Vorruhestand. Ich habe noch Vieles vor der Brust." Kurt Seggewiß

Zur Dauerproblematik Realschulneubau oder -sanierung reimt er etwa: "Jetzt sind wir klüger als zuvor, und eiern rum im Stadtratschor, ohne Idee und ohne Plan, im kommunalen Sitzungswahn." CSU-Vorsitzender Wolfgang Pausch übt Selbstkritik: "2017 wollten wir entscheiden, wohin es bei den Realschule geht. Das haben wir nicht geschafft." Doch SPD-Fraktionschef Roland Richter hat Hoffnung: Erstens habe der Stadtrat einen neuen Baudezernenten, zweitens 500 000 Euro für die Realschulen in den Haushalt 2018 eingestellt."Was lange währt, wird endlich gut", meint auch Grünen-Chef Karl Bärnklau - allerdings in ganz anderer Sache. Er spricht von der Radwegesituation am Adolf-Kolping-Platz . Vor bereits 25 Jahren haben die Grünen die Planung für die Verbesserung eigenfinanziert in Auftrag gegeben, die nun umgesetzt worden ist. Dafür dankt Bärnklau allen Unterstützern. "Die Bürger aber sind kritisch, was diesen Sicherheitsstreifen angeht", meint CSU-Vertreter Pausch. "Das müssen wir noch evaluieren." Das Urteil von OB Kurt Seggewiß fällt bereits jetzt und ist deutlich: "Die Autofahrer haben Rücksicht auf die Fahrradfahrer zu nehmen."Überhaupt habe die Stadtentwicklung Fahrt aufgenommen, findet Roland Richter und nennt den sozialen Wohnungsbau auf dem TB-Gelände , wo sich Pausch freut, den fast ein Jahr währenden Streit mit dem Verein beigelegt zu haben. Richter freut sich zudem auf die "künftige Top-Job-Area", die seiner Meinung nach im Industriegebiet Weiden-West-IV entstehen wird. BL-Stadtrat Deglmann reimt dazu: "Diese Fläche ist entscheidend für die Stadt. Gnade uns, wenn das nicht klappt." Pausch (CSU) fordert dazu: "2018 müssen wir hier die Baureife schaffen."Auch die "Hauptbaustelle Weidens" (Zitat Richter), das Nordoberpfalz-Center (NOC) , ist Thema: "Stadtrat zu sein, bedeutet in diesem Fall auch, auf einen milden Winter und damit auf den Baufortschritt dort zu hoffen", so Richter. "Aber das nimmt Gestalt an", lobt Bärnklau.Neben der Tatsache, dass alle den städtischen Bediensteten, Vereinen und Verbänden für die geleistete Arbeit danken, gehen die Wünsche für 2018 ein wenig auseinander: "Eine noch bessere, fairere Diskussion im Wettstreit um Mehrheiten für die Ideen" regt Pausch an. Den Wunsch, dass nach dem schweren Unfall von CSU-Stadtrat Stephan Gollwitzer alle Sitze im Gremium wieder besetzt sind, äußert Richter. Und mit den Worten "Wir haben ein Riesenpotenzial in dieser Stadt. Lasst es uns nutzen und bleibt's g'sund", schließt der OB die Weihnachtssitzung.