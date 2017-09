Konrad Dippel will als erster parteiloser Direktkandidat in den Bundestag einziehen. Der Trabitzer stellte sich im Gasthof Dagner im gut gefüllten Nebenzimmer vor. "Was will ich als einzelner bewirken?", werde er immer gefragt. Nach jetzigem Stand habe es noch kein Parteiloser geschafft, aber alles brauche einen Anfang. Dippel will der Vorreiter für parteifreie Abgeordnete sein. "Die Letzten werden die Ersten sein", warb er für die Erststimme auf dem Wahlzettel ganz unten.

Auf die Rückfrage wie er zur "Ehe für alle" stehe, antwortet Dippel, er wolle keine Reglementierung des Staates. Die Flüchtlinge seien als Menschen zu behandeln. Als Arbeitgeber habe er mit vielen Nationalitäten Erfahrungen gesammelt, viel Positives aber auch Anfeindungen unter Zuwanderern erlebt. "Echte Flüchtlinge haben nur den Wunsch, in ihre friedliche Heimat zurückzukehren", sagte er. Kriege würden geführt, damit ein Staat noch größer werde. So sei es auch in der Politik, in der die großen Parteien ein Machtmonopol hätten. In seinem Programm regte er Volksentscheide wie in der Schweiz an. Er vermisse die Vielfalt in der Politik und möchte diese durch Gespräche mit seinen Abgeordnetenkollegen fördern. Dippel versprach das Maximum an Transparenz.Der Parteilose erzählte auch Persönliches. Er habe zwei Söhne, einer studiere in Regensburg, der zweite beginne eine Ausbildung. Als Hobbys gab er den Gesangsverein und seinen 15 Hektar großen Ökolandbetrieb an. In seinem ehemaligen eigenen holzverarbeitenden Betrieb bemerkte er die Zentralisierung im Gewerbe, bei der größere Einheiten zum rentablen Wirtschaften erforderlich seien. Darum habe er seine Firma an die Ziegler-Gruppe verkauft und arbeite dort als Angestellter.