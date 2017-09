Als der Wahlhelfer diesen Stimmzettel aufklappt, staunt er nicht schlecht. Er ist mit einer persönlichen Nachricht versehen, die da lautet: "Ich habe geprüft und die Auswahl sagt mir leider nicht zu... Vielleicht klappt's beim nächsten Mal! MfG" Der Wähler ist eben mitunter ein rätselhaftes Wesen. Das zeigt jedenfalls die Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, bei dem im Neuen Rathaus das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis mitgeteilt wird.

Mit netten Nachrichten allein war es bei der Wahl nicht getan. Vielmehr ergänzten die einen Wähler den Stimmzettel um Wunschkandidaten wie den türkischen Präsidenten oder den Bayern-Chef der AfD. Andere belegten jeden vorhandenen Kandidaten auf dem Stimmzettel mit einer persönlichen Bemerkung. Da konnte dann schon mal ein "Naja" neben Gisela Helgath (Grüne) oder ein "Niemals" neben Albert Rupprecht (CSU) stehen. "Fuck you"-Gekritzel oder ein Aufkleber mit einer formalen, etwa 30-zeiligen Unmutserklärung, zieren einen anderen Stimmzettel. Am Ende hat dieses unterschiedliche Wahlverhalten eines gemeinsam: Die Stimmen sind allesamt ungültig.2337 Mal war das bei den Erststimmen im Wahlkreis der Fall, 1183 Mal bei den Zweitstimmen. Insgesamt wählten 130 522 Bürger aus Weiden sowie den Landkreisen Neustadt und Tirschenreuth. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,85 Prozent (2013: 69,78 Prozent) auf dem Niveau von 2005. Die Zahl der Briefwähler verdoppelte sich in Weiden im Vergleich zu 2013 auf 26 Prozent (8721 Wähler). "Dabei ist es immer wieder erstaunlich, welche Mühe sich Wähler machen, wohlwissend, dass ihr Stimmzettel ungültig ist", sagt Kreiswahlleiter Hermann Hubmann und dankt den 2900 ehrenamtlichen Wahlhelfern.Und diese Wahlhelfer mussten sich über so manchen Stimmzettel den Kopf zerbrechen: 130 strittige gab es. 15 und damit laut Hubmann eine "vernachlässigbare Zahl" musste der Kreiswahlausschuss am Donnerstag berichtigen. Etwa den, bei dem sich eineinhalb Kreuzchen auf zwei Kreise verteilten. "Da dachte einer, er hat bei der Zweitstimme knapp zwei Stimmen", so Alois Lukas. Am Ende zählt kein Kreuz, weil der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist. Ja, das liebe Kreuz mit dem Kreuz. Gibt es Neuwahlen, hätte es der Ausschuss schneller wieder als es ihm lieb ist.