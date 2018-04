Ein Kreuz mit dem Kreuz: In den Amtsstuben des Freistaats soll ab 1. Juli verbindlich das Kruzifix hängen: "des klaren Bekenntnisses zu christlichen Werten" wegen. Mit seinem Vorstoß toppt Markus Söder seinen Amtsvorgänger Horst Seehofer noch im Schielen darauf, wo der Wähler sein Kreuz setzt. Durch die plakative Platzierung - ein halbes Jahr vor der Landtagswahl - büßt diese Geste stark an Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit ein.

Wie es so mit Grundsätzen bestellt ist: Prinzipiell müssten die Kirchen dem Söder eigentlich applaudieren, wo doch die galoppierende Säkularisierung die bekennenden Christen (selbst in der Oberpfalz) faktisch zur Minderheit macht und die beschworenen "christlichen Werte" im Alltag zu einer Art Folklore verkümmern. Wie an dieser Stelle schon einmal gesagt: Die von CSU - und AfD - beklagte Stärke des Islams resultiert vor allem aus der traurigen Schwindsucht des Christentums. Daran ändert auch Söders Kreuz-Erhebung nichts.Die berechnende Initiative des bayerischen Ministerpräsidenten könnte dennoch wichtige Denkanstöße geben: Die "christlichen Werte" stehen in der öffentlichen Diskussion. Endlich wird der Frohbotschaft gesellschaftliche Aufmerksamkeit zuteil: Sie steht aber im Gegensatz zu allen politischen "Drohbotschaften".