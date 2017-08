Der Brief ist in einem ausnehmend freundlichen Ton gehalten. Allerdings macht OB Kurt Seggewiß darin auch seine Ankündigung von vergangener Woche wahr, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zu einer schriftlichen Bestätigung seiner Aussagen von vergangener Woche in Neustadt/WN aufzufordern. "Gern möchten wir Ihr Engagement zum Wohle der betroffenen Eisenbahn-Anlieger zwischen Regensburg und Hof auch für die Zukunft dokumentieren", schreibt Seggewiß "als Mitinitator und Gastgeber des überparteilichen Bündnisses ,Oberpfalz-Magistrale'". "Deshalb bitten wir Sie, uns Ihre Zusagen schriftlich zu bestätigen."

Wie berichtet, kündigte Dobrindt bei einem Wahlkampfauftritt mit MdB Albert Rupprecht (CSU) an, den Anliegern der Bahnlinie Regensburg-Hof im Zuge der Elektrifizierung einen Rechtsanspruch auf Lärmschutz zu verschaffen. Dem Eisenbahnbundesamt will Dobrindt demnach eine juristische Vorgabe machen, wonach die Elektrifizierung als "wesentlicher baulicher Eingriff" die alleinige Ursache dafür sei, dass das Verkehrsaufkommen auf dem "Ostkorridor Süd" massiv zunimmt. Seggewiß dankt Dobrindt im Namen der Bürger "herzlich" für den Einsatz,