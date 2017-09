Landrat Andreas Meier ist Facebooker. Und dort stieß er mit der Frage über Sinn und Chancen einer "Jamaika-Koalition" eine muntere Diskussion an. Gegenüber der Redaktion erklärte Meier seine Gedanken, "die mich umtreiben". Auch die beiden Direktkandidaten von FDP und Grüne kommen im NT zu Wort.

Diese Frage bewegt Meier: "Hält es die CSU aus, bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit CDU, FDP und Grünen wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Bayernplans, also der Wahlversprechen zur Bundestagswahl, umsetzen zu können bzw. würden unsere Wähler das als (erneute?) Durchsetzungsschwäche auslegen? Oder wäre es schlimmer, wenn an der CSU eine mögliche Jamaika-Koalition scheitern würde, es zu Neuwahlen käme und dann die AfD vielleicht sogar 20 Prozent oder mehr bekommen würde? Ich denke nur an das AfD-Plakat ,Die AfD hält, was die CSU verspricht'. Spätestens im Landtagswahlkampf würde der CSU ein weiterer Verkauf ihrer Markenkerne zumindest von dieser Seite wieder massiv vorgehalten.Meier weiter: "Ich glaube, auch aufgrund der Reaktionen bei Facebook, dass man von der CSU erwartet, den Wählerauftrag anzunehmen und in eine Regierungsbeteiligung zu gehen, auch als kleinster Partner." Denn das Risiko von Neuwahlen wäre einfach zu groß und würde die Spaltung der Gesellschaft nur noch weiter vertiefen. "Erst das Land - dann die Partei", so der Landrat.Zu den Personalfragen erklärte Meier, dass bestimmte personelle Konstellationen bei den Sondierungen Kompromisse unheimlich erschweren bzw. sogar unmöglich machen würden - "auf allen Seiten". Mit Winfried Kretschmann und Cem Özdemir sei eine Zusammenarbeit möglich, mit Jürgen Trettin und Claudia Roth sei dies schwierig. "Inhaltlich müssten die Grünen bereit sein, Kompromisse zu schließen." Die FDP hingegen sei als Koalitionspartner ja eh der Wunschpartner für Schwarz-Gelb gewesen. "Da sollte es große Schnittmengen geben." Sollte ,Jamaika' tatsächlich gelingen, so Meier, dann könne und müsse sich in vielen Dingen etwas ändern, oder zumindest wieder etwas bewegen, wo die Leute inzwischen den Stillstand beklagt haben", meint der Landrat.Probleme in der "Jamaika-Zwangsehe" will auch FDP-Direktkandidat Martin Hofmann, selbst frisch vermählt, nicht ausschließen. "Die sollen in Berlin erst mal miteinander reden. Wir haben unsere 10 Wahlprüfsteine. Das ist die Leitlinie der Liberalen. Und dann freue ich mich, wenn ich als Mitglied von der Partei um meine Zustimmung gefragt werde." Hofmann ist gerade selbst heftig am "Flittern": Er begann am Dienstag die Hochzeitsreise mit seiner Frau Verena nach Fuerteventura.Gisela Helgath, die Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Weiden, sieht die "Jamaika-Koalition", "die noch gar nicht beschlossen ist", eher ganz pragmatisch: "Es kommt, wie immer, auf den Inhalt an", erklärt Helgath. Als gute Demokraten müssten die Grünen auch mit der CSU reden können. Die Aussagen von Horst Seehofer, er wolle mit den Grünen nicht koalieren, seien nicht angebracht. "Aber er muss auch wissen: Er ist sicher nicht unser Wunschpartner in einer Koalition. Man kann ja mit vielen engagierten Leuten aus der CSU wirklich gut reden, aber Seehofer gehört nicht unbedingt dazu."