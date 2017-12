Zum Artikel "Erleben, was nicht verbindet":

Auf dem Land ist ein schnelles Internet eine Existenzfrage. Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft sind in der heutigen Informationsgesellschaft auf eine schnelle Datenübermittlung angewiesen. Staatliche Behörden und Einrichtungen, aber auch Dienstleister, bieten zwischenzeitlich nur noch Internetplattformen an, wo man sich die notwendigen Anträge und Formulare herunterladen oder Meldungen vornehmen kann. Es braucht schon viel Geduld und Zeit, um umfangreiche Datenpakete mit einer Übertragungsrate von nicht einmal einem Mbit/s herunterzuladen.Trotz Förderprogrammen und hohem finanziellen Aufwand gibt es immer noch weiße Flecken im Landkreis, so auch die Ortschaft Krickelsdorf. Da läuft seit Jahren mitten durch den Ort eine moderne Glasfaserleitung und die Haushalte sind bis heute nicht daran angeschlossen. Als Grund hierfür wird u. a. die umfangreiche und komplizierte Förderung angeführt. Richtig ärgerlich wird es dann, wenn im gesamten Dorf neue Kanäle und Versorgungsleitungen verlegt werden, aber die mehrfach geflickte und brüchige Kupferleitung mit Papierisolierung aus den sechziger Jahren für die Telefonanschlüsse nicht ausgetauscht wurde.Es verwundert deshalb nicht, wenn ständig Störungen auftreten und die telefonische Erreichbarkeit über Tage nicht sichergestellt ist. Da hilft auch das Umstellen von analoger auf digitale Telefonie nicht weiter. Der momentane Standard für den Breitbandausbau lässt ein Verbleiben der Kupferleitungen zu, und das im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts. In der Zukunft wird in Krickelsdorf und vielen anderen Orten eine Übertragungsleistung von rund 20 Mbit/s möglich sein. Das mag aus der Sicht der Telekom, die für das momentane Störungspaket den vollen Preis berechnet, normal sein, für die Betroffenen ist es ein Alptraum. In manchen Städten ist man dabei, den 50 Mbit/s-Standard mit durchgehender Glasfasertechnik einzuführen. Dazu reißt man dann Straßen und Einfahrten auf. In Krickelsdorf wäre das im Rahmen des Straßenneubaus unproblematisch möglich gewesen. Die Gelegenheit dazu hat man nicht genutzt.Josef Wittmann, Krickelsdorf