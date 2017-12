Zur Bürgerversicherung

In Deutschland stehen nach dem missglückten "Jamaika" immer noch Gespräche mit den Sozialdemokraten über eine Regierungsbildung an. Hier wird von der SPD immer wieder die Bürgerversicherung als einheitliche Krankenversicherung angesprochen. Mit solchen Ungleichbehandlungen müsse Schluss sein, fordert die SPD. Das bisherige System bedeute "eine direkte Einladung, Privatpatienten zu bevorzugen", sagt Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Ein Großteil der Bevölkerung glaubt dies auch.Ich bin privat bei der Postbeamtenkrankenkasse versichert, mit sämtlichen angebotenen Zusatzversicherungen. Von März bis Juli 2017 verbrachte ich im Klinikum Weiden. Die Zusatzversicherungen beinhalten auch die Wahl "Chefarztbehandlung". Alles okay, dachte ich, hatte aber die "Rechnung ohne den Wirt" (Chefarzt) gemacht. Ich musste, trotz Zusatzversicherung, für zusätzliche ärztliche Forderungen in Höhe von 1345 Euro aufkommen.Als Lauterbach die Bürgerversicherung zu einem zentralen Anliegen möglicher Koalitionsgespräche erklärte, liefen deutsche Ärztevertreter Sturm. Erst eine Bürgerversammlung bedeute den "Turbolader in die zwei Klassen-Medizin", behauptet Bundesärztekammer-Präsident Frank Montgomery. Für wen ein Turbolader? Was würde Herr Montgomery zu meinen Erfahrungen sagen?Ich frage mich, wie weit soll die "Abzocke" noch gehen dürfen? Wo liegen denn die vermeintlichen Vorteile, die man immer wieder glaubt, herausstellen zu müssen. Vor allem, wenn eine GOÄ so löcherig ist, dass jeder Gutachter etwas anderes daraus interpretieren kann und es Ärzte gibt, die den Hals nicht voll kriegen. Wenn die Ärzte bei privaten Patienten ein Mehrfaches als bei einem Kassenpatienten verdienen und Klinik-Chefärzte keine Praxis und kein Personal unterhalten müssen, finde ich solch überhöhte Honorare unverschämt. Warum also die steten, oft neidvollen Blicke auf die Privatversicherten? Ich habe meine Krankenkasse auch schon einmal gebeten, mich als normales Kassenmitglied zu übernehmen. Ich bräuchte mich nicht mehr mit nicht erstatteten Honoraren auseinander zu setzen. Leider geht das bisher wegen einer Einkommensgrenze nicht. Wäre unter solchen Umständen eine Bürgerversicherung für die Bevölkerung da nicht das Gerechtere?Siegfried Hoffmann, 92665 Altenstadt