Letzte Hoffnung Verwaltungsgericht

Nur noch ein Gerichtsurteil kann die Abschiebung von Marine Oganisjan verhindern. Im ersten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Regensburg, als es um den Asylantrag ging, hatte sie keinen Erfolg. Diesmal betrifft die Klage eine Ausbildungsduldung - Marine will Sport- und Fitnesskauffrau werden - und die Aussetzung der Abschiebung. Die Erlaubnis für eine Ausbildung wurde zuvor abgelehnt. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, verstehen viele nicht, zum Beispiel bei der Arbeitsagentur Weiden. Klaus Gredinger, Teamleiter des Arbeitgeberservice, setzt sich schon lange dafür ein, dass Marine eine Ausbildung machen darf. "Wir haben derzeit 600 freie Ausbildungsplätze, niemandem wird ein Ausbildungsplatz weggenommen." Marine habe ihre Einstiegsqualifikation hervorragend abgeschlossen, zwischenzeitlich auch den Quali erworben, sei längst integriert. Gredinger hat diese Argumente bei der Zentralen Ausländerbehörde vorgetragen, aber kein Gehör gefunden. Enttäuscht ist auch Reinhold Birner, ehrenamtlicher Helfer von Asylbewerbern. "Seit 30 Monaten setze ich mich für Marine ein." Er zählt eine lange Liste mit bekannten Unterstützern auf, unter anderem OB Kurt Seggewiß, Landtagsabgeordnete Annette Karl oder Berufsschulleiter Josef Weilhammer, die alle schon für Marine "gekämpft" hätten. Eile sei geboten, denn die Ausbildung solle am 7. August beginnen. Auch die Interessen des Ausbildungsbetriebs seien zu berücksichtigen. Birner deutet an, dass der Petitionsausschuss des bayerischen Landtags eingeschaltet werden könnte. "Eine Unterstützerliste dafür unterschreibe ich jederzeit", sagt Gredinger vom Arbeitsamt.