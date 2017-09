Linke peilt Einzug in den Stadtrat an

Euphorischer Beifall, als um 19.35 Uhr ein Ergebnis aus dem Landkreis und damit der persönliche Erfolg ihres Kandidaten Christian Weidner bekannt gegeben wird: 7,7 Prozent zu dem Zeitpunkt. "Wir sind so was von erleichtert", sagt Schatzmeister Ali Zant. Die Linke im Kreisverband Weiden feiert ihre Wahlparty 15-Mann-hoch im Naturfreundehaus Trauschendorf.

"Wir sind auch mit dem Bayern-Ergebnis sehr zufrieden, nachdem uns vorher der Aufstieg der AfD große Sorgen bereitet hat", berichtet Zant. Die Linke sehe sich als Gegengewicht zur AfD, mit der sie in den nächsten Monaten in Diskussion treten wolle. Es sei falsch, diese Partei zu ignorieren. "Wir suchen den Kontakt und die Diskussion und wollen ihre Argumente entkräften", kündigt Zant an."Unser nächstes Ziel sind die Stadtratswahlen in Weiden. Wir wollen mindestens drei Stadträte stellen und damit Fraktionsstärke erreichen." Warum? Weil die AfD nach Ansicht der Linken ebenfalls ins Stadtparlament einziehen wird und man dann einen Gegenpol brauche. Teile der Weidener SPD hätten bereits Kooperation signalisiert.Um ihre Zukunft ist es den Linken nicht bange. Zum einen sei die Partei jung genug. Die Gäste auf der Wahlparty waren zwischen 18 und 22 Jahre alt. Und: "Wenn jetzt die Grünen mit der Union und der FDP eine Koalition eingehen, werden sie ihren linken Flügel verprellen." Und aus dem erwarte man dann einen Wählerzuspruch.