Keine Bange. Die Politiker dürfen ihr Geld stecken lassen. Die Klingelbeutel haben nur Symbolcharakter. Die KAB sammelt gegen die Altersarmut. Die Beutel sollen die politisch Verantwortlichen für KAB-Ideen sensibilisieren, aber auch anmahnen und sie ermuntern, Perspektiven zu diskutieren. Der erste, der mit den samtenen Säckchen konfrontiert wurde, war Abgeordneter Albert Rupprecht (CSU).

Reihum wird es in den nächsten Wochen alle wichtigen Mandatsträger treffen. Die Kampagne geht vom Diözesanverband Regensburg aus. Diözesansekretär Markus Nickl machte die Rechnung auf, dass bei der Höhe der Löhne, die in der Region bezahlt würden, spätere Rentner automatisch zu Grundsicherungsempfängern degradiert würden. "Es kann quer durch alle Parteien niemand wollen, dass jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat - und bei uns sind die Löhne nun mal nicht so hoch - in der Rente arm sein wird." Nickl: "Wer 2000 Euro brutto verdient, kommt auf 806 Euro Rente. Und davon muss er noch Kranken- und Pflegeversicherung abziehen.""Da sind wir beieinander", sagte Rupprecht. Sowohl bei den Einschätzungen, wie auch bei den Maßnahmen. Allerdings, so die Einschätzung von DGB-Experten, stehe die Rente vor keinem Desaster. Aber es gebe Zielgruppen, bei denen es schwierig werde, wo man heute schon absehen könne, dass die Probleme bekommen würden, wenn sich nichts ändere. Nur einige Beispiele: Leute, die keiner regelmäßigen Arbeit nachgingen, Mütter, Alleinerziehende, Teilzeitbeschäftigte, Solo-Selbständige.Im Wahlprogramm der CSU stehe der dritte Punkt bei der Mütterrente. Kostenpunkt: neun Milliarden Euro. "Wir verfechten das, wie keine andere politische Kraft." Natürlich müsse man dabei auch an andere Gruppen denken. Niemand dürfe gegeneinander ausgespielt werden. "Ich plädiere dafür, dass die Gesellschaft beim Thema Rente zusammenbleibt." Deutschlands Wohlstand könne ohne die Formel "Leistung lohnt sich" nicht gesichert werden. Natürlich werde man jeden auffangen. Aber, wer viel geleistet habe, der solle auch mehr bekommen. "Sozial ist, was Arbeit schafft", gelte für die CSU nach wie vor. Nur bei entsprechendem Wohlstand öffne sich der Spielraum für Sozialpolitik. Auch: "Wirtschaftliches Wachstum ist kein Garant dafür, dass es ausgewogen zugeht. Aber es ist eine gesunde Voraussetzung für Sozialpolitik."Alfons Ernstberger von der KAB ging in der Diskussion noch einen Schritt weiter und forderte eine ordentliche Bezahlung von Frauen für Familientätigkeiten. "Eine Erzieherin bekommt Geld dafür, dass sie Kinder erzieht. Die Frau, die zuhause bleibt und ihr Kind erzieht, bekommt Null." Ihre Arbeit werde von der Gesellschaft nicht honoriert und damit auch nicht wertgeschätzt. Ferner leiste niemand für sie Beiträge in die Rentenkasse. Wer hier ansetze, könne viele Probleme lösen.