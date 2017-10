Die Burgenwelt von Bad Berneck, der Landesgartenschauweg in Eger, das romantische Franzensbad oder der reizvolle Stiftländer Karpfen-Radweg - "oft liegt das Gute so nah", schwärmt Egronet-Geschäftsführer Thorsten Müller. Und es sei ziemlich leicht zu erreichen: mit dem Egronet-Ticket, einem preisgünstigen Fahrschein für Bus und Bahn im "Vierländereck" zwischen Karlsbad/Böhmen, Zwickau/Sachsen, Gera/Thüringen, Lichtenfels/Oberfranken - und eben Weiden.

Seit 2009 ist die Max-Reger-Stadt Mitglied im Verbund, lässt sich das pro Jahr 5100 Euro kosten. Für die Bürger lohne sich das auf alle Fälle, betont Müller, als er dem Kulturbeirat das Angebot erläutert. "Wir haben zwar keine Metropole wie Nürnberg, sondern lauter kleine schöne Sachen. Aber man muss sich dazu eben in Bewegung setzen." Ein Reisender zahlt für Fahrten im beschriebenen Bereich gerade mal 18 Euro pro Tag. Eine Gruppe von vier Personen muss nur 33 Euro berappen. Kinder sind frei, ebenso ein Fahrrad pro Person. Dass das Angebot zwar günstig, aber nicht in jedem Fall bequem sei, darauf wies Brigitte Schwarz (SPD) hin: Auf ihrer jüngsten Bahnfahrt nach Gotha habe sie "vier Mal umsteigen" müssen. Das allerdings sei nicht die optimale Variante gewesen, wandte der Egronet-Mann ein: Es wäre auch mit zwei Mal Umsteigen gegangen.Die Tickets sind unter anderem an den Bahnhöfen der Egronet-Linien erhältlich. Auch in Tschechien. Rund ein Drittel von rund 70 000 Nutzern des Angebots waren 2016 tschechische Fahrgäste. Überhaupt wachse die Zahl der Nutzer ständig, berichtete Müller. Die Mitgliederversammlung findet am 14. November in Marienbad statt - vor zwei Jahren war Weiden der Veranstaltungsort.Müller bedauerte, dass es keinen Fernverkehrszug mehr gebe. "Die Elektrifizierung wäre gut." Das Egronet-Ticket könne ein Mittel sein, um die ohnehin enger werdenden Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen weiter zu befeuern, befand Bürgermeister Lothar Höher. "Die 5100 Euro sind gut angelegt."