Im Gewerbegebiet Weiden-West IV gehe nichts voran - und das liege wohl daran, dass dieses Gebiet vom Korridor des geplanten Süd-Ost-Links tangiert werden könnte. SPD-Stadtrat Gerald Bolleininger nannte dies bei einer Mitgliederversammlung der SPD Weiden-West/Vorderer Rehbühl in der "Alpenrose" einen möglichen Grund. Zum Thema gebe es im November aber eine Bürgerversammlung.

Weiteres Thema des SPD-Treffens war eine Nachwahl mit einer recht bekannten Personalie: Manfred Weiß - im Hauptberuf Ehrenamtskoordinator im Netzwerk Asyl - wurde zum Beisitzer gewählt. Weiß ist künftig auch für den Internetauftritt des Ortsvereins zuständig.Das Sommerfest sei für den 12. April auf dem Spielplatz am Sauerdornweg geplant. Ausführlich erläutert wurden die Baumaßnahmen am Adolf-Kolping-Platz. Stadteinwärts gebe es künftig eine rechte Spur für Radfahrer, links daneben für Auto-Rechtsabbieger, eine geradeaus in die Sedanstraße und eine vierte für Linksabbieger.Radfahrer hätten wenige Sekunden Vorlaufzeit, um ungefährdet abbiegen zu können. Wer allerdings mit dem Rad Richtung Hammerweg unterwegs sei, der müsse einen Bogen über mehrere Ampeln kurven. "Das dauert dann halt ein bis zwei Minuten länger." Die Fertigstellung sei bis September geplant. "Das kriegen wir hin", so Bolleininger. Die Sedanstraße werde Einbahnstraße. Autofahrer, die dann zum Neuen Rathaus wollten, müssten einen Umweg von 800 Metern in Kauf nehmen. Für Radfahrer bleibe alles wie gehabt.