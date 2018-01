"Ich bereue keinen Tag, dass ich nicht mehr bei den Grünen bin", sagt Claudia Stamm. Vor neun Monaten kehrte die bayerische Landtagsabgeordnete den Grünen den Rücken und schloss sich der neugegründeten "Mut"-Partei an. Beim Stammtisch im "Max und Muh" begründet sie dies.

Fünf Grundpfeiler

Scharf gegen rechts

Kein zweites Wackersdorf

"Es gibt keine Partei mehr, die zugunsten des gesellschaftlichen Rechtsrucks ihre Position nicht aufgegeben hat", erklärte sie. Deshalb habe sie zusammen mit Marion Ellen die Partei "Mut" gegründet, "die wir mit unseren Werten besetzt sehen wollen"."Uns war es wichtig, dass unsere Partei mit einem Wort und keiner Abkürzung beschrieben ist: Mut - eine neue Politik für und aus Bayern." Ausschlaggebend für ihren Schritt war die Aufgabe der Parteipositionen in der Asylpolitik. "Ein schärferes Gesetz nach dem anderen. Es ist unglaublich, dass es zu solch einer Aushöhlung des Asylrechts gekommen ist", sagt sie. Es könne nicht länger angehen, dass der Geflüchtete gegen die "arme deutsche Rentnerin" ausgespielt werde."Das Gesamtfeld soziale Gerechtigkeit ist sehr wichtig." "Mut" besetze nun Themen wie Wohnen, Bildung, Kinderarmut, Ökologie und Ökonomie. "Der Eine-Welt-Gedanke muss wieder eine Rolle spielen, auch das Thema Waffen- und Rüstungsexporte, das kaum mehr wahrgenommen wird", so Stamm. Dazu habe die Partei fünf Grundpfeiler entwickelt: Mut zur Achtung der Menschenwürde, zur gesellschaftlichen Vielfalt, sozialen Gerechtigkeit, ökologischen Nachhaltigkeit und lebendigen Demokratie."Ich habe mit Entsetzen wahrgenommen, dass auch hier in Weiden, wie in vielen anderen bayerischen Randbezirken, fleißig auch AfD gewählt wurde", erklärte Radiomoderator Matthias Matuschik. "Komischerweise fühlen sich die 'Abgehängten' aber erst seit Spätsommer 2015 abgehängt. Jetzt hat man ja offensichtlich einen Grund zu sagen: 'Oh, mir geht's schlecht.'" Er persönlich sei bis 2015 ein unpolitischer Mensch gewesen, der nur auf den eigenen Spaßfaktor gesetzt habe. Doch inzwischen sei er der Überzeugung, etwas tun zu müssen. "Auf meine Meinung reagieren viele. Positiv und negativ. Weil ich ziemlich scharf gegen alles Rechte vorgehe, büße ich schon mal 5000 Freunde auf Facebook ein. Aber das ist mir egal." Er engagiere sich weiter.Aber: "Ich bin noch kein Mitglied bei Mut." Er wolle den Menschen klar machen, dass es nicht sein könne, auf den Flüchtlingen rumzuhacken. Oder aus Protest Nazis ins Parlament zu wählen. Als die Staatsregierung 13,7 Milliarden bei der Hypo Adria versenkt habe, sei doch auch keiner auf die Straße gegangen. Oder jetzt, wo der Münchner Rüstungskonzern Krauss-Maffei Panzer in die Türkei verkauft habe, mit denen weitere Flüchtlingsströme verursacht würden. "Das muss man ansprechen, es muss eine Partei geben, die das knallhart tut." Die AfD zu wählen sei der falsche Weg. Matuschik warnte davor, die Oberpfalz vom wirtschaftlichen Erfolg auszuklammern. Die Region brauche allerdings keine Batteriefabrik Sonnenschein, die den Boden vergifte und auch kein zweites Wackersdorf. "Hier kam der ganze Dreck immer her."Die Region brauche Innovationen: Wlan-Ausbau, Bahn-Elektrifizierung. "Wenn das funktioniert, dann gibt es auch keine Leute mehr, die jammern." Richard Mark Leighton-Myles aus Reichenau forderte ein Umdenken beim geplanten Bau der Stromtrasse. "Die brauchen wir nicht. Wir können unsere eigene Energie herstellen. Und vermarkten sollte man sie über Genossenschaften."