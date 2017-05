Sie haben es endlich getan, nämlich nicht mehr übereinander, sondern miteinander geredet. Innerhalb von nur 45 Minuten konnten am Montagvormittag die größten Probleme ausgeräumt werden, die bisher den Verkauf von Flächen aus dem TB-Areal an die Stadt Weiden erschwerten.

Streitpunkte ausgeräumt

TB trägt Bauleistungen

Möglichst schnell sollen nun die Verträge umgeschrieben und unterzeichnet werden. Den Änderungsentwurf für den neuen Kaufvertrag der Stadt, der die Gesprächsergebnisse berücksichtigt, sandte TB-Vorsitzender Bernhard Schlicht, selbst Rechtsanwalt, noch am Montagmittag an Rechtsdezernent Hermann Hubmann ins Neue Rathaus.Sowohl Oberbürgermeister Kurt Seggewiß als auch TB-Chef Schlicht lobten nach dem Gespräch die positive Atmosphäre. "Ich hoffe, die Kuh ist jetzt endgültig vom Eis", sagte OB Seggewiß am frühen Nachmittag. "Wir haben Kompromisse gefunden, die alle mittragen können und die in vertragliche Änderungen einmünden. Wir hätten schon früher miteinander reden sollen", erklärte Seggewiß, der nach monatelangem Streit zum gemeinsamen Gespräch eingeladen hatte. Die Stadt hatte nach Beschluss der Stadträte vom Februar 2017 ihr Vorkaufsrecht wahrgenommen und war in den Kaufvertrag eingetreten, den der Turnerbund mit einem privaten Investor am 13. Januar geschlossen hatte.Die Stadt Weiden vertraten am Montag OB Seggewiß, Rechtsdezernent Hermann Hubmann und Stadtkämmerin Cornelia Taubmann. Für den Turnerbund kamen Schlicht, sein Stellvertreter Rainer Heinold sowie mehr als die Hälfte der Mitglieder des Turnrats. Dabei zeigten beide Seiten die Sachlage aus ihrer jeweiligen Sicht auf. Schlicht sprach die besonderen Streitpunkte an, wobei auch die unterschiedlichen Auffassungen diskutiert wurden.Da die Gelder für den Grundstückskauf von der Stadt Weiden auf ein Notaranderkonto überwiesen sind, verzichtet der Turnerbund auf die Forderung nach einer Bürgschaft oder einer Zwangsvollstreckungsunterwerfung der Stadt. Sofort nach der Vertragsunterschrift sollen die Gelder fließen, nämlich 1,585 Millionen Euro für die fast 33 000 Quadratmeter Grund aus dem TB-Areal am Hammerweg. Dabei überweist die Stadt die entsprechenden Summen direkt an die Gläubiger, bei denen die TB-Tennisabteilung (TC Grün-Rot), noch "Altlasten" aus dem Bau der Tennishallen zu tilgen hat. Für diese Altschulden, immerhin über rund 330 000 Euro, muss der Turnerbund als Hauptverein geradestehen.Den Vorschlägen der Stadt schloss sich der Turnerbund beim Knackpunkt Bauleistungen an. Nach Rücksprache mit der Volleyballabteilung, so Schlicht, sehe der TB von der Bauleistungsverpflichtung für die Stadt ab, die der ursprüngliche Käufer im Januar 2017 eingegangen war. 100 000 Euro aus der Kaufsumme sind damit für den Bau einer Gabionenwand (als Abschirmung hin zu den Tennisplätzen), für den Abbruch des Glötznerstüberls sowie für eine Beachvolleyball-Anlage reserviert.Bisher hatte Schlicht darauf bestanden, dass die Stadt diese Bauleistungen erbringt. Die Stadt hatte jedoch wiederholt darauf verwiesen, dass sie die Arbeiten öffentlich ausschreiben und vergeben müsse. Kosten, die die 100 000 Euro übersteigen, hätte - aufgrund der alten Vertragsgestaltung - die Volleyball-Abteilung tragen müssen. Nun können der TB bzw. die Volleyball-Abteilung die Bauleistungen selbst ausführen. Auch um eine kurzfristige Lösung zu ermöglichen, gehe der TB diesen Weg mit, so Schlicht.Der neue Notar-Entwurf soll in der nächsten Turnratssitzung am 12. Juni 2017 genehmigt werden. "Zusammenfassend würde ich sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Es muss nunmehr nur noch alles auch wieder notariell so umgesetzt werden, hoffentlich ohne neue Überraschungen", betonte Schlicht.