Im August 2018 soll der neue Krisendienst für psychisch Kranke in der Oberpfalz starten. Eine Art Leitstelle, die entscheidet, welche Hilfe notwendig ist, und die Einsätze entsprechend koordiniert. Der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas in Weiden wird hier eng eingebunden.

Ohne Personalaufstockung wird das nicht zu leisten sein, gibt Sonja Dobmeier, Leiterin der Beratungsstelle, zu bedenken. Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher, der sich am Freitag über die Arbeit der Caritas-Einrichtung informiert, versichert: "Zwei neue Stellen sind für diesen Krisendienst vorgesehen. Fachleute, die von Regensburg aus Organisation und Koordination übernehmen und dabei eng mit den bewährten Trägern im Bezirk zusammenarbeiten." Erste Erfahrungen mit diesem Modell in Oberbayern würden zeigen: "Das funktioniert ganz gut."Unter einer einheitlichen Nummer können sich psychisch-kranke Menschen rund um die Uhr an den Krisendienst wenden, der dann entscheidet: Ist Soforthilfe nötig? Muss eine Einweisung in ein Krankenhaus erfolgen? Oder reicht ein Gespräch aus, um dem Anrufer zu helfen? Die im Bezirk vorhandenen Fachberatungsstellen werden hier eng eingebunden. Ob diese dann ebenfalls mehr Personal benötigen, ist eine Frage, "über die wir sicher noch diskutieren werden", so Höher.Bereits realisiert ist seit Anfang September die Aufstockung der Caritas-Einrichtung um eine halbe Stelle. Sozialpädagogin Franziska Pausch ist seitdem dabei, ein niedrigschwelliges Angebot speziell für psychisch-kranke junge Erwachsene aufzubauen. Um die betroffenen jungen Menschen besser zu erreichen, hat der Bezirk eine zusätzliche Stelle in Weiden genehmigt. Die zweite halbe Stelle ist bei der Caritas-Erziehungsberatung angesiedelt, aber noch nicht besetzt.Neu im Team der Beratungsstelle für seelische Gesundheit ist seit Anfang Oktober außerdem die Psychologin Sabine Frischholz, die bei dem Gespräch am Freitag verhindert war. Ein Training zur Depressionsbewältigung für Menschen im Alter ab 60 Jahren plant die Sozialpädagogin Elke Pinkert für 2018. Denn während das Angebot für junge Erwachsene nun aufgebaut wird, gilt laut Dobmeier: "Für psychisch kranke Ältere gibt es noch zu wenig ambulante Angebote in der Region." Die Beratungsstelle selbst sucht außerdem für ihre Freizeitangebote für psychisch Kranke wieder ehrenamtliche Helfer.Dobmeier wünscht sich außerdem für Weiden ein Service-Center für Senioren, in dem sie beispielsweise von Handwerkern, die schon in der Rente sind, ihr Radiogerät oder anderes repariert bekommen. Eine Idee, die - wie schon im vergangenen Jahr - bei Lothar Höher auf offene Ohren stieß. "Dazu müsste man aber die Finanzierung klären." Die Stadt könne das nicht leisten, auch wenn es sicher Zuschüsse gebe, sagt Höher. "Vielleicht findet sich ja ein freier Träger, der diese Aufgabe übernimmt."

Nach dem Weggang von Dr. Stefan Gerhardinger leitet seit 1. September die Diplom-Sozialpädagogin Sonja Dobmeier die Caritas-Beratungsstelle für seelische Gesundheit. Die 41-Jährige ist in Weiden aufgewachsen. Sie war als gelernte Krankenschwester zunächst in Kliniken in Regensburg und Norwegen tätig, bevor sie Soziale Arbeit studierte. Nach dem Studium nahm sie ihre Tätigkeit als Gerontopsychiatrische Beraterin in der Caritas-Beratungsstelle auf. Sonja Dobmeier ist Mutter von zwei Kindern.