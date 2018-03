Zum "gemeinsamen Kennenlernen" schaute Reichert am Montag bei Oberbürgermeister Kurt Seggewiß vorbei. "Weiden hat als ehemalige Eisenbahnerstadt und Standort der Glasindustrie einen Strukturwandel hinter sich, und hat es geschafft", sagte Seggewiß. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer sei auf einem hohen Niveau, es herrsche nahezu Vollbeschäftigung.Auch die Sparkassen, das neue Sozialbürgerhaus und die Situation der Kliniken in der Oberpfalz waren gemeinsames Thema. "Noch viel beschäftigen wird uns allerdings der Fachkräftemangel, der alle Branchen trifft." Für die Region sieht Christoph Reichert viele positive Chancen. "Die Oberpfalz ist Boomregion. Auch in der Verkehrsinfrastruktur hat sich viel getan", zeigte sich der Ministerialrat beeindruckt. Für das neue Amt bringe er Erfahrung mit. Stationen des Juristen waren unter anderem das Verwaltungsgericht Ansbach, das Landratsamt Starnberg und in den vergangenen vier Jahren das Bayerische Innenministerium in München. Hier leitete er in der Polizeiabteilung das Sachgebiet "Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung". Reichert ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 15 und 20 Jahren.