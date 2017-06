Wieder einmal toppt die Oberpfalz den Landesdurchschnitt. Im Negativen. Die Nitrat-Belastungen des "Rohwassers" in den Brunnen der öffentlichen Versorger übertrifft den bayerischen Wert um mehr als das Doppelte. Erst die Verdünnung mit einwandfreiem Trinkwasser drückt die Konzentration der Salze, die sich zu Nitrit wandeln können. Als Hauptquelle nennt die federführende Behörde die Landwirtschaft: Ein kleine Sensation, nachdem bisher um das Verursacherprinzip herum geeiert wurde, um eine wichtige Klientel ja nicht zu verprellen.

Nachdem die Beteiligten treuherzig versichern, dass die Massentierhaltung in der Oberpfalz keine Rolle spielt: Woher rühren diese erschreckend hohen Nitrat-Werte? Die Antworten fallen differenziert, und wohl auch spekulativ aus. Nach Meinung von Experten bergen ins Grundwasser einsickernde, nicht ordnungsgemäß entsorgte Rückstände von Biogas-Anlagen ein Nitrat-Risikopotenzial. Angrenzende Gebiete in Niederbayern und Westböhmen weisen große Mastbetriebe auf. Kommt es zu Gülle-Importen im großen Stil? Die Wiesen und Felder der Oberpfalz als Ausgleichfläche für die Exkremente aus der benachbarten Intensiv-Tierhaltung? Bisher umwölkte ein eher folkloristisches Fluidum die "Landluft" ...Der Beimischung von einwandfreiem Trinkwasser sind nicht irgendwann einmal - in abstrakter Zukunft - natürliche Kapazitätsgrenzen gesetzt. Wo bleibt der Proteststurm der Wasserverbraucher? Denn sie müssen mittelfristig viel Geld dafür bezahlen, das Nitrat in einem technisch aufwendigen Verfahren wieder los zu werden.