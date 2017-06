Schwimmen? Steht auf dem Lehrplan. Angeblich kann jedes Kind, das will, das Schwimmen auch erlernen. Spätestens in der Schule. Doch gut ein Viertel der Kinder taucht offenbar rechtzeitig weg, lernt nie das Schwimmen, geht baden. Und viele Schulen lassen es geschehen.

200 Klassen nicht gemeldet

Zwei Becken

Was ist los in den Schulen? Warum geben sie offenbar nur einem Fünftel der Kinder in Weiden die Chance, das Schwimmen erlernen zu können? Die Antworten, die Karl-Erwin Lutz, Referent für Bäderbau des Bayerischen Schwimmverbandes und Mitglied der Kommission Bäder und Umwelt des Deutschen Schwimmverbandes, parat hat, sind eindeutig. Wir umschreiben sie mit fehlendem Engagement der Lehrerschaft. Ein Übriges zum Nicht-Interesse leisten die Haftungsfragen "wenn im Bad mal was passiert".Nicht anders ist es zu erklären, dass die Schulen bei der Umfrage der Stadt Weiden nur einen Bedarf für 45 Schwimmklassen meldeten. Eine Förderung für einen Neubau des Realschulbades ist erst bei 60 Klassen vorgesehen. Dabei habe die Schulstadt Weiden sicherlich einen Bedarf von weit über 250 Schwimmklassen, meint Lutz. "200 Klassen gehen demnach nicht zum Schwimmen. Und das ist der eigentliche Skandal. Die Stadt kann das aber ändern und den größeren Rahmen mit mehr Wasserfläche schaffen."Laut Lehrplan sei Schwimmen von der 1. bis zur 4. Klasse zwingend im Sportunterricht. Die Kinder sollen frei Schwimmen lernen und mindestens zwei verschiedene Schwimmstile sicher beherrschen. Zudem solle in den höheren Klassen das Schwimmen verbessert werden, um an Turnieren oder "Jugend trainiert für Olympia" teilzunehmen. Trotz der eindeutigen Vorgaben im Lehrplan beklagt die DRLG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft), dass ein Viertel der Kinder nicht schwimmen kann und zu viele Menschen ertrinken. 2016 waren es 91 in Bayern.Doch dieser zwar vorhandene, aber nicht gemeldete Bedarf von rund 200 weiteren Schwimmklassen torpediert die Förderung eines Neubaus des Realschulbades. Würden die Möglichkeiten ausgeschöpft und die Schwimmklassen ordentlich gemeldet, so rechnet Lutz nach, ergäben sich - neben der WTW - ein Neubau für mindestes drei bis vier sogenannte Sporteinheiten.Dies wiederum bedeute ein 25 mal 16,6 Meter großes Sportbecken (sechs Bahnen) sowie einen Lehrschwimmbecken mit 16,6 mal zehn Meter Wasserfläche. Bisher hat das Realschulbad nur ein 25 mal zehn Meter großes Becken. Der Referent für Bäderbau des BSV, in Ingolstadt zuhause, wagt sich bei den Baukosten weit vor: Das neue Sportbad mit den beiden Becken werde etwa zehn Millionen Euro kosten.Der bei der Stadt verbleibende Eigenanteil liege dann wohl in der Größenordnung, den sie trotz der hohen Förderung auch bei der bisher angedachten Sanierung zu tragen habe. "Weiden hätte dann allerdings auch ein völlig neues, modernes Bad." Ähnlich sehe die Rechnung auch bei der Sanierung/Neubau der Sporthalle aus, vermutet Lutz.