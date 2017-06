Trübe Aussichten. Es wird kein neues und größeres Schwimmbad der Realschulen geben, bekräftigt OB Kurt Seggewiß. Er sieht sogar die bereits zugesagten 3 Millionen Euro Zuschuss für die auf 15 Millionen geschätzte Sanierung in Gefahr, wenn Weiden weiter Zeit verliere.

Charmant

Überraschend deutlich nahm Seggewiß am Freitag zum Antrag der Bürgerliste Stellung, die parallel zur Sanierungsplanung auch die Kosten für einen einen Neubau von Schwimm- und Sporthalle "durchspielen" will. "Es ist eigentlich ganz einfach: Gefördert wird die beschlossene Sanierung einer Schulschwimmhalle, und nur für die gibt es letztlich Geld", betonte Seggewiß. Der Wunsch nach größeren Wasserflächen und Becken sei aus Sicht der Vereine sicherlich nachvollziehbar, spiele aber bei den staatlichen Förderungen eben keine Rolle, so der Oberbürgermeister."Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bürgerliste mit ihrem Antrag ernsthaft beabsichtigte, den Weidener Schulkindern und allen Vereinssportlern den Weg zu einem sanierten und dringend benötigten Hallenbad zu verbauen", unterstrich der OB. "Ich hoffe sehr, dass wir durch die Aufklärung über die Folgen dieses Antrages noch rechtzeitig jede Gefährdung der bereits beschlossenen Sanierung der Realschulsportstätten verhindern können." Das Peinlichste, was dem Stadtrat passieren könnte, wäre nach den Worten des Oberbürgermeisters, dass am Ende aller Bemühungen ein unsaniertes und in die Jahre gekommenes Altbad übrig bleibe. "Das versteht dann wohl niemand mehr." Allein für die NeubauVorplanung werde nach ersten Schätzungen 270 000 Euro kosten.Nicht verstehen kann der Oberbürgermeister auch die Lücken im Informationsfluss innerhalb der Bürgerliste, die die parallele Planung für Sanierung und Neubau in ihrem Antrag vom 2. Juni fordert. Bereits am 30. Mai nämlich sei bei einem Gespräch mit Architekten, Schulleitung sowie Stadtverbands- und Schwimmvereinschef Reinhard Meier (zugleich Vorsitzender der Bürgerliste) sehr deutlich gemacht worden, dass ein Neubau einer Schwimmhalle nur dann eine staatliche Förderung erhalte, wenn mindestens 60 Schulsportklassen als Bedarf nachgewiesen würden. Tatsächlich liege der Bedarf in Weiden bei nur 45 Schulsportklassen. "Ein Neubau kann daher staatlich nicht gefördert werden."Die Annahme der Bürgerliste, ein fünf Mal größeres Hallenbad (50- mal 25-Meter-Becken) könne (ohne Förderung) billiger sein als die geförderte Sanierung des Bestandes (25- mal 10-Meter-Becken), bezeichnete der OB als "charmantes, aber unrealistisches Wunschdenken". Wolle die Bürgerliste den Neubau, bitte er um Deckungsvorschläge. (Angemerkt)