Kanzlerin Angela Merkel absolviert voraussichtlich vier Auftritte in Bayern, hinter der Oberpfalz steht noch ein Fragezeichen. Die Parteien haben ihren Terminplan für den Bundestagswahlkampf weitgehend fertiggestellt. Die "Promi-Dichte" ist hoch, besonders in Amberg und Weiden. Eine Partei macht allerdings eine Ausnahme.

Grüne mit Cem Özdemir

AfD bringt Alice Weidel

Unsere Bundestagskandidaten sollen schließlich im Vordergrund stehen. SPD-Generalsekretär Uli Grötsch zum weitgehenden Verzicht auf Promi-Redner

Weiden/Amberg. Die Union entsendet auffällig viele Spitzenpolitiker in die beiden Oberzentren der Region - etwa Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu einem "Truppenbesuch" Ende Juli und "Shooting-Star" Jens Spahn. Bundestagspräsident Norbert Lammert soll Anfang September in Amberg und der TV-Talker Wolfgang Bosbach Mitte September in Weiden sprechen.Dazu treten in beiden Städten CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer (im Juli) und der CSU-Spitzenkandidat, Innenminister Joachim Herrmann, Ende August/Anfang September auf. Dazu sind für die CSU noch zahlreiche Minister und Staatssekretäre auf Werbetour, selbst der ehemalige Bundesinnenminister Hans Peter Friedrich steigt in den Ring.Der heimliche "Star" im Unions-Wahlkampf, Karl-Theodor zu Guttenberg, lässt sich bitten. Wie CSU-Bezirksgeschäftsführerin Sabina Bläser unserer Zeitung bestätigte, steht noch die Zusage des in den USA lebenden Freiherrn für Großkundgebungen in Köfering (Kreis Amberg-Sulzbach) und auf der Herbst-Dult in Regensburg aus. Guttenberg hatte Ministerpräsident Horst Seehofer persönlich versprochen, "ein bis zwei Termine" in jedem CSU-Bezirksverband wahrzunehmen.Ihre erste Garde schicken Bündnis 90/Die Grünen in die Oberpfalz. Wie Bezirksvorsitzende Margit Kunc mitteilt, bestreitet die kämpferische Claudia Roth am 9. September auf der Herbst-Dult in Regensburg eine Kundgebung im "Hahnzelt". "Fest geplant" sind Auftritte von Bundestags-Fraktionschef Anton Hofreiter Mitte September in Neumarkt, Anfang Juli Christian Mayer (Landwirtschaftsminister aus Niedersachsen) und Bundesvorsitzender Cem Özdemir. "Orte und Termine" der letzten beiden Redner sind "noch nicht bekannt".Mit ihrer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, und Bundessprecher Jörg Meuthen "trommelt" die Oberpfälzer AfD. AfD-Bezirksvorsitzender Christian Paulwitz bestätigt NT/AZ auf Nachfrage "mindestens zwei größere Veranstaltungen". "Mehrere Auftritte" bestreitet zudem der AfD-Direktkandidat des Wahlkreises Amberg/Neumarkt, Peter Boehringer (Platz 2 der Landesliste).Ein anderes Konzept verfolgen die Sozialdemokraten im Bundestagswahlkampf. "Unsere Bundestagskandidaten sollen schließlich im Vordergrund stehen", betont der neue Generalsekretär der Bayern-SPD, MdB Uli Grötsch, der sich über eine "enorme Aufbruchstimmung" bei seinen Genossen freut. Außer einer Großkundgebung mit Kanzlerkandidat Martin Schulz (angefragt), steht nur noch ein Auftritt von Landesvorsitzender Natascha Kohnen in der Oberpfalz an. Generalsekretär Grötsch selber steht etwa 15 Mal überregional als Redner für seine Partei im Freistaat im Einsatz: von Augsburg bis Würzburg.Nach Auskunft von FDP-Bundestagskandidat Ulrich Lechte steht am 22. Juli in Neumarkt eine "Großveranstaltung" mit dem Bundesvorsitzenden der Liberalen, Christian Lindner, im Terminkalender.