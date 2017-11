"Die antisemitische Verfolgung der Nazis traf Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde." Daran erinnert OB Kurt Seggewiß beim Gedenken an die Reichspogromnacht vor 79 Jahren.

Auch in diesem Jahr fand aus diesem Anlass eine Gedenkfeier in der Konrad-Adenauer-Anlage statt. Eingeladen hatte die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde und der Stadt Weiden.Oberbürgermeister Seggewiß schilderte in seiner Gedenkansprache noch einmal die Geschehnisse am 9. November 1938. Keinesfalls solle verdrängt und vergessen werden, welche Untaten von Deutschen und in deutschem Namen begangen wurden. Seggewiß hob hervor, dass es schon wieder Menschen gebe, "die sich der Erinnerung verweigern und die Wahrheit leugnen". Entscheidend sei, das Wissen um das damalige Geschehen zu bewahren und weiterzugeben. In Deutschland gebe es nach wie vor Antisemitismus, Juden würden sich zunehmend unverstanden und bedroht fühlen, sagte der Oberbürgermeister. Deshalb müsse deutlich gemacht werden, "dass für rechtsextreme Propaganda, für antisemitische Vorurteile, für verbale und tätliche Attacken in unserer Stadt und in unserem Land kein Platz ist".Er schloss seine Ansprache mit den Worten: "Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Aber wir können und wollen dafür sorgen, dass in unserer Gegenwart und in Zukunft die Würde des Menschen unantastbar ist und bleibt."Namens der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit hatte Pfarrer Hans-Martin Meuß die Kundgebungsteilnehmer begrüßt, darunter auch die Zeitzeugin Henny Brenner. Meuß erinnerte daran, dass vor 79 Jahren der Ungeist zur Vernichtung der europäischen Juden seinen gewaltsamen Auftakt nahm.Leonid Schaulov und Rabbiner Dannyel Morag sprachen für die jüdische Gemeinde, Pfarrer Alfons Forster für die GCJZ. Der Rabbiner trug auch das Kaddisch, das jüdische Totengebet, vor. Monika Ilg und Werner Friedmann lasen die Namen der ermordeten Weidener Juden vor. Mitgestaltet wurde die Gedenkstunde auch von Schülern der 9. und 12. Klasse des Gymnasiums Neustadt unter Leitung des Religionslehrers Volker Wappmann. Die musikalische Begleitung übernahm Hans Sellmeyer mit seiner Bläsergruppe.