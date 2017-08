10 Jahre sind es an diesem Freitag, 1. September, dass Kurt Seggewiß als vierter direkt gewählter Weidener Oberbürgermeister vereidigt wurde. Ein Blick zurück auf diese Zeit in Bildern.

Insgesamt war ganz schön was geboten seit 2007. Besonders am Herzen lag Seggewiß der Abbau der Arbeitslosigkeit und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Dass Weiden wachsen würde, war kaum zu erwarten. Besonders spannend verliefen die Bemühungen um ein neues Einkaufszentrum. Ein anderes Großprojekt, der Neubau von FOS/BOS auf dem Bildungshügel im Weidener Osten, konnte nur mit einer Stimme Mehrheit verwirklicht werden. Größte Herausforderung war wohl die Bewältigung des Ansturms an Flüchtlingen. Hier zeigte sich die Weidener Stadtgesellschaft von ihrer besten Seite.